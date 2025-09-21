Αρκαδία: «Ο ένας με τύψεις, ο άλλος στο χώμα»: Αυτόπτης μάρτυρας για την τραγωδία φίλων κυνηγών

Το πάθος τους για το κυνήγι κατέληξε σε τραγωδία «κλείνοντας» δύο σπίτια και βυθίζοντας στο πένθος δύο οικογένειες. Δύο φίλοι, πήγαν στην Αρκαδία για κυνήγι αγριογούρουνου, ωστόσο ο ένας άντρας, 57 ετών, έπεσε νεκρός από τα πυρά του φίλου του, καθώς αλληλοτουφεκίστηκαν.

«Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο. Όπως ήταν και οι δυο μέσα στα βάτα, τουφεκίστηκαν. Ο ένας έχει τύψεις και ο άλλος μπήκε στο χώμα» αναφέρει ένας από τους κυνηγούς στο Star, περιγράφοντας όλα όσα έγιναν.

Οι τέσσερις φίλοι, όλοι έμπειροι κυνηγοί είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί για τα βουνά της Αρκαδίας για κυνήγι αγριόχοιρου. Κανείς δεν φανταζόταν την τραγωδία που θα γραφόταν λίγες ώρες αργότερα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί και θηροφύλακες. Το όπλο που σήκωσε ένας φίλος για να ρίξει στο θήραμα, γύρισε εναντίον της ίδιας της παρέας. Τώρα ο άνθρωπος αυτός, κρατείται στην Ασφάλεια Τρίπολης.

Το θύμα ήταν ένας 57χρονος οικογενειάρχης, πατέρας τεσσάρων παιδιών. Ένας άνθρωπος που έφυγε το πρωί από το σπίτι του για μια μέρα στο βουνό. Μια μέρα που έμελλε να είναι η τελευταία της ζωής του.

To θύμα συμμετείχε παλαιότερα σε κυνήγι όπου είχε σκοτωθεί ένας 18χρονος

Τραγική ειρωνία είναι ότι το θύμα ήταν παρών σε παλαιότερο δυστύχημα σε παρόμοιο κυνήγι αγριογούρουνου, στο οποίο είχε σκοτωθεί από λάθος ένας 18χρονος.

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί πριν από περίπου επτά χρόνια. Τόσο ο 57χρονος που βρήκε σήμερα τραγικό θάνατο όσο και ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη, είχαν πάει τότε για κυνήγι, το οποίο μετατράπηκε σε τραγωδία αφού είχε χάσει τη ζωή του ένας 18χρονος που πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον νονό του.