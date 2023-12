Αρκάς: Το νέο σκίτσο με μία κινεζική κατάρα για το 2024

Θα ήταν ψέμα αν λέγαμε ότι αποχαιρετάμε το 2023 με νοσταλγία, Τα μεσάνυχτα που θα αλλάξει η χρονιά οι περισσότεροι από εμάς μάλλον θα ξεφυσήσουν με ανακούφιση, αλλά και ελπίδα για την επόμενη χρονιά. Καταστροφικές πυρκαγιές, πλημμύρες και πολύνεκρα δυστυχήματα ήταν μόνο μερικά από τα συμβάντα που σημάδεψαν το περασμένο έτος.

Αυτή την ελπίδα για ένα καλύτερο 2024 μοιράστηκε και μέσω Facebook ο Αρκάς, με ένα εύστοχο και δηκτικό post. Ο γνωστός σκιτσογράφος δανείστηκε από τη φράση «Σου εύχομαι να ζήσεις ενδιαφέρουσες μέρες» και ευχήθηκε η νέα χρονιά να μην μας υποδεχτεί με άλλα ευτράπελα.

Έκανε την κατάρα... ευχή

Η φράση αυτή προέρχεται άμεσα από τα αγγλικά, ως «may you live in interesting times». Αν και η πρόταση μοιάζει με ευχή, στην πραγματικότητα προέρχεται από ένα κινεζικό γνωμικό-κατάρα, το οποίο υπονοεί ότι οι «ενδιαφέρουσες μέρες» είναι γεμάτες αναταραχές, πολέμους και πολιτικές ανισορροπίες.

Στην ουσία κάτι που θα ευχόμασταν στον εχθρό μας, ο Αρκάς όμως χρησιμοποίησε την αντίθετη φράση για να κάνει την ευχή του για το 2024. «"Σου εύχομαι να ζήσεις ενδιαφέροντες καιρούς", λέει μια κινεζική κατάρα. Τα τελευταία δέκα και παραπάνω χρόνια ζήσαμε πολύ ενδιαφέρουσες καταστάσεις. Ας ευχηθούμε το 2024 να είναι μια πολύ αδιάφορη χρονιά», έγραψε εύστοχα για να «ξορκίσει» όσα άσχημα περάσαμε τον τελευταίο καιρό.