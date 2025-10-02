Άρτα: Ερωτηματικά για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - Ψάχνουν αν είχε ιστορικό με αλλεργίες

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Άρτας η είδηση του ξαφνικού θανάτου της 28χρονης γυναίκας, μητέρας ενός μικρού παιδιού, η οποία βρισκόταν στις πρώτες εβδομάδες της δεύτερης εγκυμοσύνης της.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Διοίκησης του Νοσοκομείου Άρτας, ο θάνατος της γυναίκας συνδέεται με αλλεργικό σοκ που εκδηλώθηκε μετά τη λήψη αντιβιοτικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Σήμερα», η οικογένεια της άτυχης γυναίκας δηλώνει συγκλονισμένη, υποστηρίζοντας ότι η 28χρονη δεν είχε κανένα ιστορικό αλλεργιών. Όπως τονίζουν, η αντίδραση ήταν αιφνίδια και ακολούθησε ακραία επιδείνωση της κατάστασής της, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για σαφές και τεκμηριωμένο πόρισμα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 28χρονη προσήλθε το βράδυ της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου, στις 23:20, στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, παρουσίαζε κολπική αιμόρροια σε πρώιμο στάδιο κύησης, περίπου στην 6η εβδομάδα, με διάγνωση επαπειλούμενης αποβολής.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση εισαγωγή της στην κλινική και στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού, η νεαρή γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ. Το ιατρικό προσωπικό αντέδρασε ενώ η γυναίκα διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Άρτας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία επιβεβαιώνει ότι η γυναίκα υπέστη αλλεργικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού. Παράλληλα, διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ώστε να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη Διοίκηση, στην ίδια γυναικολογική κλινική δεν υπήρξε άλλο περιστατικό.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει τη λήψη καταθέσεων από συγγενείς και ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες του θανάτου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα πραγματοποιηθεί νεκροψία, ωστόσο το νοσοκομείο διαβεβαιώνει ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες.