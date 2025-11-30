Αρτέμιδα: Δεύτερη φορά προκαλούσε σοβαρό τροχαίο ο 29χρονος οδηγός - Το περιστατικό στη Βραυρώνα

Συνηθισμένος φαίνεται πως ήταν ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο στην Αρτέμιδα στην επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και πριν 5 χρόνια, τον Απρίλιο του 2020 είχε προκαλέσει και πάλι σοβαρό τροχαίο στη Βραυρώνα.

Εκείνη τη φορά είχε εκτραπεί το αυτοκίνητο που οδηγούσε και ανατραπεί με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 21χρονου τότε συνοδηγού του.

Ενώ κινούνταν επί της Λ. Αρτέμιδος χθες (29/11), εντός της πόλης και έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το όριο των 50 χλμ. που ίσχυε στο σημείο, έχασε τον έλεγχο, εξετράπη δεξιά και προσέκρουσε διαδοχικά σε ένα αυτοκίνητο και κολώνα.

Στη συνέχεια στο δεύτερο αυτοκίνητο και τους τέσσερις πεζούς, σκοτώνοντας τον έναν πριν καρφωθεί στον τοίχο μίας οικοδομής.

Ο άτυχος 24χρονος που έχασε την ζωή του, είχε μόλις έρθει από το Βέλγιο όπου ζούσε για να παραβρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του, που τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει αυτή την ώρα μάχη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.