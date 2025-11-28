Μενού

Ασανσέρ: Παράταση ως τις 30 Ιουνίου 2026 στην απογραφή στο ψηφιακό Μητρώο

Ποιος έχει την ευθύνη για τη δήλωση των ασανσέρ και τι χρειάζεται. Όσα πρέπει να ξέρετε αναλυτικά για την απογραφή.

Κουμπιά ορόφων σε ασανσέρ
Κουμπιά ορόφων σε ασανσέρ | Eurokinissi
Παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων έως τις 30 Ιουνίου 2026 προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του insider.gr.

Όπως σημειώνεται σχετικά, τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ανελκυστήρων που έχουν απογραφεί, έχοντας πλέον ξεπεράσει τις 250.000.

