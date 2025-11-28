Ασανσέρ: Παράταση ως τις 30 Ιουνίου 2026 στην απογραφή στο ψηφιακό Μητρώο

Παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων έως τις 30 Ιουνίου 2026 προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του insider.gr.

Όπως σημειώνεται σχετικά, τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ανελκυστήρων που έχουν απογραφεί, έχοντας πλέον ξεπεράσει τις 250.000.

