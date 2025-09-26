Ασλανίδης: «Βουλευτής προσέγγισε οικογένειες θυμάτων με υποσχέσεις για διαγραφές δανείων»

Στο ραδιόφωνο του Focus FM παραχώρησε συνέντευξη ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 26χρονου Δημήτρη, ενός εκ των θυμάτων των Τεμπών. Ο κ. Ασλανίδης, που έχει αναδειχθεί σε κεντρική φωνή των συγγενών των θυμάτων, προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Ασλανίδης αναφέρθηκε σε προσπάθειες πολιτικής παρέμβασης και χειραγώγησης των συγγενών των θυμάτων, καταγγέλλοντας ότι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, «με εντολή από μέσα» προσέγγισε οικογένειες προσφέροντας ρουσφέτια και διευκολύνσεις, όπως μεταθέσεις και ρυθμίσεις δανείων.

«Μας έπαιρνε τηλέφωνο και μας έταζε μέχρι και για τα παιδιά μας για μεταθέσεις στο στρατό. Κι αν είχαμε δάνεια, κι αν είχαμε το ένα, κι αν είχαμε το άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο ίδιος δεν είχε δάνεια, αλλά «το κάνανε σε πολλούς όμως, διαγράψανε δάνεια».

Ο κ. Ασλανίδης υποστήριξε ότι ο εν λόγω βουλευτής λειτούργησε ως «μεσολαβητής» και πως «επειδή έκανε καλά τη δουλειά, τον έβαλαν στο Επικρατείας. Βγήκε και βουλευτής».

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η περιγραφή τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Πάνο Ρούτσι, επίσης πατέρα θύματος, ο οποίος, σύμφωνα με τον κ. Ασλανίδη, πληροφορήθηκε από τον ίδιο βουλευτή λεπτομέρειες για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το παιδί του, χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές. «Ο Πάνος ήταν έτοιμος να καταρρεύσει», είπε, περιγράφοντας την ψυχολογική φόρτιση της στιγμής.

Ανέφερε, επίσης, πως «από τη συνείδησή μας καθοδηγούμαστε», σε όσους υποστηρίζουν ότι οι συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη είναι υποκινούμενοι.