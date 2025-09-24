Ασλανίδης: «Έχω στείλει πολλά αιτήματα για εκταφή, στο τέλος θα τα καταφέρω»

Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη ότι «ουδέποτε τέθηκε ζήτημα επί 2,5 χρόνια ταυτοποίησης των σορών των θυμάτων στα Τέμπη».

Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη που χάθηκε στα Τέμπη σχολίασε ότι πρέπει το υπουργείο Δικαιοσύνης «να μετονομαστεί σε υπουργείο συγκάλυψης αλήθειας».

«Είναι ψέμα ότι δεν έχει γίνει αίτημα εκταφής» υποστήριξε ο κ. Ασλανίδης και έδειξε το επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει ότι επίσημα είχε ζητήσει από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας την εκταφή της σωρού του παιδιού του και ο ανακριτής το είχε απορρίψει.

Όπως ενημέρωσε έχει κάνει άλλα 2 αιτήματα τα οποία δεν έγιναν δεκτά. Ως αιτιολογία απόρριψης ενός αιτήματος εκταφής η εισαγγελία είπε, σύμφωνα με τον κ. Ασλανίδη, ότι εφόσον υπάρχουν τα βίντεο με την εμπορική αμαξοστοιχία δεν μπορεί να γίνει δεκτή

Ο κ. Ασλανίδης έχει την πεποίθηση ότι «στο τέλος θα την κερδίσω και θα την κάνω την εκταφή».

Φλωρίδης: «Η Δημοκρατία απειλείται από την εκμετάλλευση της τραγωδίας στα Τέμπη»

Για «απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας των Τεμπών, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία» έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, στην ομιλία του στο συνέδριο «Δικαιοσύνη. Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας».

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε σε «απόψεις», που ζητούν από την κυβέρνηση «να κάνει νεύμα στη Δικαιοσύνη», προκειμένου να επιτραπεί η εκταφή του Ντένις Ρούτσι.

«Καμία κυβέρνηση και κανένας υπουργός δεν μπορούν να κάνουν το παραμικρό», τόνισε ο κ. Φλωρίδης και συμπλήρωσε, ότι αυτό θα «αμφισβητούσε την ανεξαρτησία των θεσμών».

Νωρίτερα ο κ. Φλωρίδης στάθηκε στις μεταρρυθμίσεις του Νέου Δικαστικού Χάρτη που εχουν αρχίσει να εφαρμόζονται.

Ειδικότερα, ως πρώτο βήμα, ο κ. Φλωρίδης περιέγραψε την ενοποίηση του Πρώτου Βαθμού Δικαιοδοσίας.

«Πάνω στο Δικαστικό Χάρτη έχει πατήσει η νέα Πολιτική Δικονομία, η εφαρμογή της οποίας αναμένεται αρχές του 2026», πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης.

«Αναμένονται μεγάλες αλλαγές», κατέληξε ο κ. Φλωρίδης, όπως στο Κληρονομικό Δίκαιο ως το τέλος του χρόνου, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα ψηφιστεί στη Βουλή ο Κώδικας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

«Το 56% των ερωτηθέντων σε έρευνα έδειξε ότι θεωρούν πως η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητη», επισήμανε ο πρόεδρος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, κατά τον χαιρετισμό του στο Συνέδριο.

Ο κ. Βερβεσός, μεταξύ άλλων, έθεσε τρεις κατευθύνσεις: Η ηγεσία της Δικαιοσύνης να μην επιλέγεται από την εκτελεστική εξουσία, αλλά από ειδικό εκλεκτορικό σώμα. Οι δικαστικοί λειτουργοί να μη διορίζονται απευθείας μετά την αφυπηρέτησή τους σε δημόσια θέση.

Οι εκπρόσωποι του Νομικού Σώματος να συμμετέχουν στα ανώτερα δικαστικά συμβούλια.

Το Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, διοργάνωσαν το Συμβούλιο Επικρατείας, ο Άρειος Πάγος, η Εισαγγελία Αθηνών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και ο ΣΔΕΕ (Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδας).