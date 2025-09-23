Σκληρό μήνυμα από την ηγεσία της Δικαιοσύνης για Πάνο Ρούτσι: «Οι συγγενείς να μην παρασύρονται»

Με σκληρή γλώσσα και σαφή προειδοποίηση προς όσους -όπως είπαν- επιχειρούν να καθυστερήσουν τη δίκη, η ηγεσία της Δικαιοσύνης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα από το Συνέδριο για τη Δικαιοσύνη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ωδείο Αθηνών: η ανάκριση έχει τελειώσει, τα αιτήματα εκταφής έχουν ήδη κριθεί και η υπόθεση πρέπει να μπει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία-Γεωργία Παπαδοπούλου και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας απαντώντας σε ερώτημα που τους τέθηκε από τον διευθυντή της «Καθημερινής» Αλέξη Παπαχελά με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, μίλησαν με οξύ τόνο, καταγγέλλοντας «επιχειρήσεις παρακώλυσης» και καλώντας τους συγγενείς να μην παρασύρονται από «πρόθυμους» με άλλες σκοπιμότητες.

Όπως ξεκαθάρισε η κ. Παπαδοπούλου η ανάκριση έκλεισε νόμιμα και βρίσκεται πλέον σε στάδιο προέδρου Εφετών. «Τα αιτήματα αυτά έχουν απαντηθεί κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Δεν μπορούμε να επανερχόμαστε επ’ αυτών. Εκταφή γίνεται σε τριετία, αλλά όχι στα πλαίσια της ανάκρισης – πρόκειται για ανακριτική πράξη που πρέπει να ζητήσει η Πρόεδρος Εφετών».Η ίδια ζήτησε την άμεση έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας και άφησε αιχμές για όσους καθυστερούν. «Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη. Οι συγγενείς δεν έχουν χάσει κανένα δικαίωμα και δεν πρέπει να παρασύρονται από πρόθυμους που τους συμπαραστέκονται αλλά έχουν άλλους σκοπούς».

Τζαβέλλας: «Δεν θα δώσω παράνομες εντολές»

Από την πλευρά του, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέφρασε αγανάκτηση για πιέσεις που –όπως είπε– δέχεται. «Νομικοί προσπαθούν να με υποχρεώσουν να δώσω εντολή να ανοίξει ξανά η ανάκριση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει – είναι εκτός νόμου».Υπενθύμισε ότι εκταφή μπορεί να γίνει μόνο ως διοικητικό μέτρο από τον αρμόδιο φορέα του κοιμητηρίου και όχι πλέον στο πλαίσιο της ποινικής ανάκρισης. «Η δικογραφία βρίσκεται σε στάδιο όπου μόνο η Πρόεδρος Εφετών μπορεί να κρίνει αν χρειάζεται νέα πράξη» σημείωσε.