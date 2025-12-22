Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Δυστυχώς φούσκωσαν τα μυαλά της και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είχαμε»

Κατηγορηματικά αντίθετος με την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να εμπλακεί στην ίδρυση πολιτικού φορέα εμφανίστηκε ο Παύλος Ασλανίδης.

Η Μαρία Καρυστιανού, σε συνέντευξή της στην «Εφημερίδα των Συντακτών», επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια συγκρότησης ενός κινήματος, επιλέγοντας συνειδητά τον συγκεκριμένο όρο, καθώς –όπως εξήγησε– τα κόμματα παραπέμπουν στο παλιό πολιτικό σύστημα. Παράλληλα, ανέφερε ότι συστήνεται μια «επιτροπή σοφών» με στόχο, όπως είπε, «να σωθεί η χώρα».

Ωστόσο, αρκετοί συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη εκφράζουν τη διαφωνία τους με αυτή την πρωτοβουλία. Μετά τις αιχμηρές παρεμβάσεις του Νίκου Πλακιά, σε αντίστοιχο ύφος τοποθετήθηκε και ο Παύλος Ασλανίδης.

Σε δηλώσεις του στο Naftemporiki TV, ο κ. Ασλανίδης υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «δεν έμεινε πιστή» σε όσα είχαν συμφωνηθεί κατά τη σύσταση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «της φούσκωσαν τα μυαλά».

Διαβάστε ακόμα: Δημοσκόπηση Interview: Τα πρόσωπα του 2025 και το προβάδισμα του... κανένα

«Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια κίνηση. Αυτή την περίοδο δίνουμε μάχη στα δικαστήρια, έχουμε τους τεχνικούς συμβούλους, έχουμε μπροστά μας τις εκταφές των παιδιών μας. Αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν, όχι το αν θα ιδρύσουμε κόμματα ή φορείς», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, έθεσε ζήτημα ηθικής τάξης, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί από τον Σύλλογο. Όπως είπε, «η Μαρία έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων», σημειώνοντας ότι όταν μια απλή πολίτης αρχίζει να εμφανίζεται σε μετρήσεις μαζί με πρώην πρωθυπουργούς όπως ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας, προσελκύει επικοινωνιολόγους και κύκλους που, κατά τον ίδιο, της «φουσκώνουν τα μυαλά».

«Δεν έμεινε πιστή σε αυτά που είχαμε πει από την αρχή», κατέληξε ο Παύλος Ασλανίδης.