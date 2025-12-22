Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να παρουσιάζει σταθερό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο το 2025 ήταν η χρονιά της αμφισβήτησης, των αναποφάσιστων και των σκανδάλων, όπως καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του politic.gr.

Συγκεκριμένα, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 23,2%

ΠΑΣΟΚ: 11,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,2%.

Ελληνική Λύση 6,6%

ΚΚΕ 5,0%

Φωνή Λογικής 3,7%

ΜέΡΑ25 3,3%

Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%

ΣΥΡΙΖΑ 3,0%

ΝΙΚΗ 1,1%

Νέα Αριστερά 1,1%

Δεν έχω αποφασίσει 21,6%

Πρώτος ο «Κανένας», δεύτερος ο Μητσοτάκης

Όσον αφορά την εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση της χώρας, το εύρημα είναι σαφές: Πρώτη επιλογή ο «Κανένας» με 30,8%, ποσοστό που υπερβαίνει κάθε πολιτικό αρχηγό και υπογραμμίζει τη διάχυτη δυσπιστία.

Διαβάστε ακόμα: Αλλαγές και ζυμώσεις στον προοδευτικό χώρο: Ο ρόλος Τσίπρα, η στρατηγική ΣΥΡΙΖΑ και η Μαρία Καρυστιανού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 28,6%, ποσοστό που τον κατατάσσει πρώτο μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, χωρίς όμως να συγκροτεί πλειοψηφικό μέτωπο εμπιστοσύνης. Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί κινούνται σε μονοψήφια νούμερα, ενισχύοντας την εικόνα ενός κατακερματισμένου πολιτικού σκηνικού.

Δημοσκόπηση: Καρυστιανού, Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης συμπύκνωσαν τη δημόσια συζήτηση της χρονιάς

Η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό (24,3%) μεταξύ των προσώπων που ξεχώρισαν περισσότερο στη δημόσια ζωή τη χρονιά που φεύγει, με την παρουσία της να συνδέεται κυρίως με ζητήματα ευθύνης και διαφάνειας που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου (21,1%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ορατότητά της στον δημόσιο πολιτικό διάλογο. Τρίτος καταγράφεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης (18,4%), γεγονός που αντανακλά τον κεντρικό του ρόλο στη διακυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να μονοπωλεί τη δημόσια προσοχή κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας (11%), με παρουσία που παραμένει αναγνωρίσιμη στη δημόσια σφαίρα, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Στέφανος Κασσελάκης, με σαφώς περιορισμένο αποτύπωμα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα πρόσωπα της κορυφής.

Η χρονιά γράφτηκε με ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις με συνολικό ποσοστό άνω του 50%.

Συγκεκριμένα, στην κορυφή βρίσκεται η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ με 29,5%, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα που αποδίδουν οι πολίτες σε ζητήματα διαχείρισης δημόσιου χρήματος και θεσμικής αξιοπιστίας.

Ακολουθούν τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών με 24,8%, επιβεβαιώνοντας ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό στη δημόσια συνείδηση και εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για αιτήματα λογοδοσίας.

Στην τρίτη θέση είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις με 13,9%, και ακολουθούν οι ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας για έρευνες υδρογονανθράκων (8,8%) και η εκλογή του Κ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup (8,1%), εξελίξεις με περισσότερο θεσμικό και διεθνή χαρακτήρα.

Πιερρακάκης, Δένδιας και Γεωργιάδης οι πιο δραστήριοι υπουργοί της χρονιάς

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναδεικνύεται ως ο πιο δραστήριος υπουργός της χρονιάς, σύμφωνα με την αποτύπωση της κοινής γνώμης, συγκεντρώνοντας 20,5% και καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση της κατάταξης.

Ακολουθεί ο Νίκος Δένδιας με 18%, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης με 13,2%. Η πρώτη τριάδα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των απαντήσεων, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τους υπουργούς που ξεχώρισαν περισσότερο στη συγκεκριμένη κατάταξη.

Ακολουθούν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με 6,3%, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 3,4%, ο Γιώργος Φλωρίδης με 2,4% και η Σοφία Ζαχαράκη με 2,2%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 18% των ερωτώμενων απαντά «κανένας», ενώ το 16% επιλέγει την κατηγορία «άλλοι».

Καθαρό προβάδισμα Καρυστιανού έναντι Τσίπρα

Οι πολίτες ερωτώνται ποιο νέο κόμμα πιστεύουν ότι θα πήγαινε καλύτερα στις εκλογές, σε περίπτωση που ιδρυόταν είτε από τον Αλέξη Τσίπρα είτε από τη Μαρία Καρυστιανού.

Η απάντηση είναι σαφής: Το υποθετικό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 53%, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 23% που αποδίδεται στο αντίστοιχο του Αλέξη Τσίπρα.

Ένα επιπλέον 24% δηλώνει «δεν γνωρίζω / δεν απαντώ», στοιχείο που δείχνει ότι ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος διατηρεί στάση αναμονής.

Μόνο 1 στους 10 κάνει Χριστούγεννα χωρίς περιορισμούς

Το 44% των ερωτώμενων εκτιμά ότι το φετινό τραπέζι θα είναι πιο περιορισμένο λόγω οικονομικών δυσκολιών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Το 35% δηλώνει ότι θα είναι περίπου το ίδιο με πέρυσι.

Αντίθετα, μόνο το 10% θεωρεί ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι πλήρες, χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.