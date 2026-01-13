Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Ξεκίνησε πολύ λάθος την πολιτική της καριέρας, με ψέματα»

Ο Παύλος Ασλανίδης ρωτήθηκε για ποιο λόγο εστάλη e‑mail στην Καρυστιανού, με το οποίο της ζητήθηκε να παραιτηθεί από τον σύλλογο. Ο ίδιος εξήγησε ότι η πρωτοβουλία αυτή ήρθε ως απάντηση σε δημόσιες δηλώσεις της έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Σύμφωνα με όσα είπε, η κ. Καρυστιανού, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, δήλωσε: «Περιμένω e‑mail να μου στείλουν, να μου ζητήσουν την παραίτηση και βεβαίως εγώ θα παραιτηθώ». Ο Παύλος Ασλανίδης ανέφερε ότι, μετά από αυτή τη δήλωση, ο σύλλογος θεώρησε αυτονόητο πως θα προχωρούσε η ίδια σε παραίτηση, καθώς – όπως υποστήριξε – παραβίαζε το καταστατικό του συλλόγου.

«Εμείς, βέβαια, περιμέναμε να την κάνει από μόνη της. Γιατί παραβιάζει το καταστατικό του συλλόγου που λέει ρητά ότι δεν μπορούν τα μέλη του συλλόγου να κάνουν τέτοιες δραστηριότητες», τόνισε. Όπως είπε, ο σύλλογος απέστειλε το σχετικό e‑mail και περίμενε απάντηση, η οποία όμως δεν ήρθε ποτέ.

Ο κ. Ασλανίδης κατηγόρησε την κ. Καρυστιανού για αντιφάσεις, επισημαίνοντας ότι: «Ενώ πήρε το e‑mail και το ήξερε, βγήκε σε μια εκπομπή και είπε ότι δεν έλαβε τίποτα και μετά βγήκε και είπε ότι το είχε λάβει.

Τώρα βγάλτε άκρη εσείς με όλα αυτά».

Παράλληλα, ανέφερε πως το τελευταίο διάστημα, όταν άκουγε δηλώσεις του κ. Καραχάλιου, απευθύνθηκε ο ίδιος στην κ. Καρυστιανού για να μάθει τι συμβαίνει.

«Την ρωτήσαμε τον τελευταίο καιρό, όταν ακούγαμε αυτά που έλεγε ο Καραχάλιος – και εγώ προσωπικά – και μου είπε “δεν συμβαίνει τίποτα, είναι πράγματα της φαντασίας του”», σημείωσε.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, στο Δικαστήριο της Λάρισας υπήρξε επικοινωνία τους, την οποία εκείνη αρχικά αρνήθηκε, αλλά «μετά από μια εβδομάδα βγήκε και το επιβεβαίωσε».

Ο Παύλος Ασλανίδης τόνισε ότι, κατά τη γνώμη του, «καταρχήν ξεκίνησε πολύ λάθος την πολιτική της καριέρα με ψέματα». Υπενθύμισε μάλιστα πως «η ίδια το είπε μπροστά στους δημοσιογράφους έξω από τη Λάρισα, όταν ρωτήθηκε: “αν μου στείλουν ένα e‑mail και μου το ζητήσουν, ευχαρίστως να παραιτηθώ” και χθες δηλώνει άλλα».

Κλείνοντας, εξήγησε ότι η προβλεπόμενη διαδικασία είναι θεσμική: «Ο τρόπος ήταν να γίνει Δ.Σ., που θα γίνει, και μετά θα γίνει γενική συνέλευση, όπου θα πάρουμε την οριστική απόφαση».