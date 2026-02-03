Μενού

Ασπασία Παπαδάκη: Πέθανε η πρώτη γυναίκα λυράρισα της Κρήτης

Η Ασπασία Παπαδάκη, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 94 ετών, σκορπώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία της Κρήτης.

Η Ασπασία Παπαδάκη, σε απόσπασμα από συνέντευξή της
Η Ασπασία Παπαδάκη, σε απόσπασμα από συνέντευξή της | YouTube
Πέθανε η Ασπασία Παπαδάκη, η πρώτη γυναίκα λυράρισα της Κρήτης, σκορπώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Η εμβληματική μουσικός άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Δευτέρας (02/02), σε ηλικία 94 ετών. 

Σε ηλικία μόλις 14 ετών κατασκεύασε μόνη της την πρώτη της λύρα και άρχισε να μαθαίνει μουσική.

Έπαιζε  βιολί, λαγούτο, μαντολίνο, κιθάρα και τραγουδούσε.

Προερχόταν από μουσική οικογένεια καθώς ο πατέρας έπαιζε, επίσης, αρκετά μουσικά όργανα, ενώ ο θείος της - ο αδελφός του πατέρα της - ήταν ο ξακουστός λυράρης Μιχάλης Παπαδάκης ή Πλακιανός.

Ο αδελφός της, Παύλος, σπουδαίος λαουτιέρης και τραγουδιστής, υπήρξε βασικός της συνεργάτης από τα πρώτα της βήματα.

