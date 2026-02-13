Ασπίδα του Αχιλλέα: Τεχνητή νοημοσύνη θα αξιοποιεί ο αμυντικός «θόλος» του ελληνικού στρατού

Με λογισμικό εντοπισμού και επιλογής της βέλτιστης λύσης κατάρριψης, το οποίο βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργεί η «Ασπίδα του Αχιλλέα», που αναμένεται να προμηθευτεί η Αθήνα.
Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, το λογισμικό ισραηλινής προέλευσης θα είναι συνδεδεμένο με τις διάφορες δυνατότητες της «Ασπίδας» - αντιβαλλιστική, anti-drone, αντιαεροπορική κλπ - και θα επιλέγει αυτόματα ποια από όλες είναι ιδανική για την απειλή που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Αυτό σημαίνει πως δεν θα χρειάζεται η μεσολάβηση ανθρώπινης εκτίμησης για να καταρριφθεί ένα εισερχόμενο βλήμα, drone, αεροσκάφος ή πύραυλος, αλλά η απόφαση θα λαμβάνεται άμεσα.
Η ακριβής και άμεση πρόβλεψη θα συνεισφέρει και σε εξοικονόμηση πόρων, καθώς δεν θα σπαταλώνται πολύτιμοι πύραυλοι ή άλλα πυρομαχικά για την κατάρριψη κάποιου φτηνού μη επανδρωμένου συστήματος.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.