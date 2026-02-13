Παύλος Ντε Γκρες: «Το ονοματεπώνυμό μας δεν δείχνει τίτλο»

Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Παύλος Ντε Γκρες. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην επιλογή του επωνύμου του.

Ο ίδιος εξήγησε πως η απουσία ενός τυπικού επωνύμου δημιουργούσε σημαντικά πρακτικά προβλήματα στην καθημερινότητά του, ειδικά κατά τη μετακίνησή του στο εξωτερικό, καθώς οι παλαιοί τίτλοι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επίσημα έγγραφα και διαδικασίες.

Αναφερόμενος στην επιλογή του επωνύμου «Ντε Γκρες», διευκρίνισε πως δεν πρόκειται για μια νέα επιλογή, αλλά για ένα όνομα που υπήρχε ήδη στην οικογένεια, καθώς το χρησιμοποιούσε ο θείος του, Μιχαήλ.

«Εμένα μου αρέσει το όνομα Ντε Γκρες. Είναι ένα όνομα το οποίο μου πάει. Ήταν το όνομα το οποίο χρησιμοποιούσε ο θείος μου, ο συχωρεμένος ο Μιχαήλ. Όπως μπορεί να ξέρετε, αυτός έζησε πολλά χρόνια στη Γαλλία. Η μαμά του ήταν Γαλλίδα και έτσι του πήγαινε το ''Ντε Γκρες''» τόνισε και στη συνέχεια, απάντησε και στις αντιδράσεις που εκφράστηκαν από την αντιπολίτευση, σύμφωνα με τις οποίες η χρήση του ονόματος «Pavlos de Grèce» θα μπορούσε να εκληφθεί ως έμμεση αναφορά σε βασιλικό τίτλο.

«Το όνομα αυτό ήταν χρησιμοποιημένο από τον θείο μου. Το είχε περάσει και είχε πάρει δύο διαβατήρια μάλιστα, και η κόρη του είχε πάρει αυτό το όνομα. Οπότε δεν ήταν κάτι καινούργιο που βγάλαμε, υπήρχε.

Και οπότε μας έδενε με την οικογένεια και έγινε δεκτό. Οπότε δεν υπάρχει θέμα τώρα, άμα κάποιος νομίζει ότι δείχνει για τίτλο, δεν είναι. Και νομίζω έτσι θα μείνει. Είναι πολλά χρόνια που έχουν περάσει που πηγαίναμε χωρίς επίθετο. Το ότι ήμασταν πρίγκιπες και ότι δεν είχαμε επίθετο ήταν πολύ δύσκολο να κυκλοφορεί κανείς, να σας πω την αλήθεια», ανέφερε.