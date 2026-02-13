Εδώ και πολλά χρόνια η Ορθόδοξη εκκλησία έχει προσπαθήσει να... αποτραβηχθεί από την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, που μαζί τους στις 14 Φεβρουαρίου γιορτάζουν, παγκοσμίως, οι ερωτευμένοι.

Πέρα από τον Άγιο Υάκινθο που κατά πολλούς είναι ο προστάτης της αγάπης και του έρωτα, στην Ορθόδοξη εκκλησία, υπάρχει και το ζευγάρι των Αποστόλων, Ακύλλα και Πρίσκιλλα, η μνήμη των οποίων γιορτάζεται στις 13 Φεβρουαρίου.

Ακύλλας και Πρίσκιλλα θεωρούνται από την εκκλησία οι προστάτες των αγαπημένων συζύγων, ωστόσο πριν από αρκετά χρόνια, ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, είχε προτείνει τα ελληνορθόδοξα ζευγάρια να γιορτάζουν στις 13 Φεβρουαρίου.

Ποιοι είναι οι Ακύλλας και Πρίσκιλλα

Οι απόστολοι Πρίσκιλλα και Ακύλλας ήταν ζευγάρι Ιουδαίων από τον Πόντο που κατά τον διωγμό του αυτοκράτορα Κλαυδίου αναγκάστηκαν να φύγουν από τη Ρώμη όπου έμεναν, και να έλθουν στην Κόρινθο.

Αναφέρεται πως ο Απόστολος Παύλος έμεινε μαζί τους στην Κόρινθο, κάτι που σημαίνει και αποδοχή της χριστιανικής τους πίστης, ενώ στις 13ης Φεβρουαρίου, βαπτίσθηκαν από τον Παύλο στην Κόρινθο.

Στην Αγία Γραφή ο Απόστολος Παύλος αναφέρει για αυτούς "Χαιρετισμούς στην Πρίσκιλλα και στον Ακύλα, τους συνεργάτες μου στο έργο του Ιησού Χριστού. Διακινδύνεψαν τη ζωή τους για χάρη μου και τους ευχαριστώ, όχι μόνο εγώ, αλλά κι όλες οι εκκλησίες των εθνών". Δεν υπάρχουν σαφείς μαρτυρίες για το τέλος τους, μερικοί όμως συναξαριστές αναφέρουν ότι αποκεφαλίστηκαν από τους ειδωλολάτρες. Η μνήμη τους εορτάζεται στις 13 Φεβρουαρίου.