Στο Σύνταγμα σήμερα οι αγρότες - «Απόβαση» με τρακτέρ από όλη την Ελλάδα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην πλατεία Συντάγματος έχουν δώσει ραντεβού για σήμερα, Παρασκευή, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα ώστε να διαμαρτυρηθούν μπροστά στη Βουλή, όπου μάλιστα σκοπεύουν να σταθμεύσουν και τα τρακτέρ τους.

Νωρίς το πρωί, πριν από τις 7πμ, έφτασαν στον Πειραιά, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρήτη ώστε να ενσωματωθούν με τους αγρότες από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην Αθήνα από τις 15:00, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα, όπου στις 16:00 έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση. Στόχος τους να διανυκτερεύουν στο Σύνταγμα κα να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Περίπου 40 τρακτέρ αναμένεται μέχρι τις 12:00 να έχουν φτάσει στις Αφίδνες Αττικής με προπομπό, όχημα της Τροχαίας, και στη συνέχεια να κατευθυνθούν προς το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, αγρότες θα φτάσουν στην Αθήνα και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

Τα αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και αποζημιώσεις στο 100%. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα αυτά τέθηκαν, αλλά δεν καλύφθηκαν στις συναντήσεις που προηγήθηκαν με τον Πρωθυπουργό, γι’ αυτό και επιλέγουν να κρατήσουν ανοιχτό το μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι των κτηνοτρόφων βρίσκονται οι εξελίξεις αναφορικά με την ευλογιά των προβάτων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους και Μετρό

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν την οδό Πανεπιστημίου, την περιοχή της Ομόνοιας, την πλατεία Καραϊσκάκη και τη λεωφόρο Αμαλίας. Η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αμαλίας κατά τις βραδινές ώρες.

Αν και το μεσημέρι θα λάβει χώρα το μεγάλο συλλαλητήριο, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αναστολή λειτουργίας του Μετρό. Ωστόσο, μέχρι και τελευταία στιγμή μπορεί να δοθεί έκτακτη εντολή για κλείσιμο σταθμών.