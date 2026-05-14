Άσπρα σπίτια: Καρχαρίας σε «απόσταση αναπνοής» από την ακτή – Δείτε το βίντεο

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο κατέγραψαν κάτοικοι στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, όταν ένας νεαρός καρχαρίας εμφανίστηκε να κολυμπά ατάραχος στα ρηχά νερά. Το ζώο παρέμεινε για λίγο κοντά στην ακτή, προκαλώντας τον θαυμασμό των παρευρισκόμενων, πριν επιστρέψει με ασφάλεια στα βαθιά.
Πρόκειται για έναν Γαλάζιο Καρχαρία (Prionace glauca), είδος κοινό στις ελληνικές θάλασσες αλλά ασυνήθιστο στις ακτές. Το είδος δεν είναι επιθετικό προς τον άνθρωπο και η αιτία εμφάνισης του είναι ο πιθανός προσωρινός αποπροσανατολισμός του νεαρού ζώου.
