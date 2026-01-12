Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί σήμερα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα στον Ασπρόπυργο με τη συμμετοχή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων και των Ομάδων Προλήψης και Διαμεσολάβησης της ΔΑΟΕ, της ΟΠΚΕ, της ομάδας ΔΙΑΣ, της ΟΕΠΤΑ και της ΔΙΑΤ.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η επιχείρηση λαμβάνει χώρα καθώς νυχτερινές ώρες χθες άτομα έβαλαν φωτιές σε αντικείμενα επί του οδοστρώματος της λεωφόρου ΝΑΤΟ, έριξαν πέτρες σε διερχόμενο αστικό λεωφορείο και σε όχημα εταιρείας security και στη συνεχεία επί της λεωφόρου ΝΑΤΟ έριξαν πέτρες σε διερχόμενα οχήματα της ΟΠΔΙ της ΔΑΟΕ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό από πέτρα στο κεφάλι αστυνομικού ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.