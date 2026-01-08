Μενού

Ασθενής σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανατολικά της Κρήτης

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ξημερώματα Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης.

Reader symbol
Newsroom
Σεισμογράφοι
Σεισμογράφοι που καταγράφουν τον σεισμό | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 03:50 στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Κρήτης, 91 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων, ή αλλιώς 303 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, σε βάθος περίπου 8 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Σύμφωνα με τους σεισμολόγογους η συγκεκριμένη δόνηση δεν προκαλεί καμία ανησυχία αν και οι ίδιοι θα συνεχίσουν να μελετούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Ο σεισμός δεν έγινε ιδιαίτερα αισθητός στους κατοίκους της ανατολικής Κρήτης ή των Αντικυθήρων.

Screenshot_1

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ