Ασθενής σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανατολικά της Κρήτης

Σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 03:50 στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Κρήτης, 91 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων, ή αλλιώς 303 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, σε βάθος περίπου 8 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.
Σύμφωνα με τους σεισμολόγογους η συγκεκριμένη δόνηση δεν προκαλεί καμία ανησυχία αν και οι ίδιοι θα συνεχίσουν να μελετούν την εξέλιξη του φαινομένου.
Ο σεισμός δεν έγινε ιδιαίτερα αισθητός στους κατοίκους της ανατολικής Κρήτης ή των Αντικυθήρων.
