Άστρος: Η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας για τον θάνατο του λιμενικού - Την Παρασκευή η κηδεία

Επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του 53χρονου λιμενικού εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρος Κυνουρίας εξέδωσε το υπουργείο Ναυτιλίας.

Το τραγικό περαστικό έλαβε χώρα χθες, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια της ισχυρής κακοκαιρίας που έπληττε την περιοχή, όταν ο άτυχος άνδρας βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών ώστε να μην παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του astrosnews.gr, η κηδεία του 53χρονου θα τελεσθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στις 11:00 από τον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα.

Σε αυτή αναμένεται να παρευρεθούν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής του Παράλιου Άστρους εκτελούσαν υπηρεσία πεζής περιπολίας στον λιμένα του Παράλιου Άστρους, παρέχοντας συνδρομή σε άτομα και σκάφη που κινδύνευαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Κατά τη διάρκεια της περιπολίας, δύο στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ηλικίας 53 και 50 ετών, καθώς και ένας ημεδαπός ιδιώτης, παρασύρθηκαν από έντονο κυματισμό που υπερπήδησε τον κυματοθραύστη, με αποτέλεσμα την πτώση τους στη θάλασσα.

Οι ανωτέρω ανασύρθηκαν με τη συνδρομή ιδιωτών, ωστόσο το ένα στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ακολούθησε η διακομιδή τους με ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 53χρονου Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Ο ιδιώτης εξήλθε αυθημερόν, ενώ η 50χρονη Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, όπου και παραμένει νοσηλευόμενη.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Παράλιου Άστρους του Λιμεναρχείου Ναυπλίου, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου. Παράλληλα έχει διαταχθεί η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας επικοινώνησε με τη σύζυγο του 53χρονου Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος θα παραβρεθούν στην κηδεία, που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής.»