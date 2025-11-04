Αστυνομικοί σε νέα έκδοση: Τώρα και με πατίνια στο κέντρο της Αθήνας

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει συνεχώς πως οι Αστυνομικοί στο πολύβουο και πολύσυχναστο κέντρο της Αθήνας, θα είναι λειτουργικοί, ευέλικτοι και γρήγοροι. Από τα «παπάκια» και την ομάδα «Δ» στα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που με το ζόρι χωράνε ένα άτομο μέσα και τώρα στα... πατίνια!
Τι κι αν οι οδηγοί διαμαρτύρονται για το πόσο επικίνδυνα είναι. Τι κι αν τα τροχαία είναι πολλά και δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε κεντρικές λεωφόρους, ήδη εθεάθησαν στο κέντρο της Αθήνας αστυνομικοί πάνω σε πατίνια.
Διαβάστε ακόμα: Ο Σταύρος Μπαλάσκας είχε γρονθοκοπηθεί άσχημα από συναδέλφους του: «Με χτυπήσανε με μπουνιές στα πλευρά»
Φυσικά είναι λευκά και έχουν πάνω τα σήματα της ΕΛ.ΑΣ.
- Η κακή Κρήτη, τα καπετανιλίκια και οι μαφίες που τα «ταΐζουν»
- Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέρφια που καταζητούνται - Το «βαρύ» παρελθόν του Φανούρη
- «Επαέ θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας»: Απειλές θανάτου από το σόι Καργάκη - «Γκρέμισε» τη φυλακή ο αδερφός του
- Γιάννης Κακλέας: «Έπαθα μια ωραία καταθλιψούλα και ίσιωσα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.