Ο Σταύρος Μπαλάσκας είχε γρονθοκοπηθεί άσχημα από συναδέλφους του: «Με χτυπήσανε με μπουνιές στα πλευρά»

Πέρασαν τα χρόνια, ο Σταύρος Μπαλάσκας έχοντας αλλάξει τον λόγο του και την ενδυματολογική του προτίμηση, πλέον φιγουράρει στα τηλεοπτικά παράθυρα και τα πάνελ κάνοντας τον αστυνομικό αναλυτή.

Οι μέρες που ήταν μάχιμος αστυνομικός έχουν περάσει, ωστόσο συλλεκτικά βίντεο τον δείχνουν επί τω έργω αλλά εναντίον συναδέλφων του.

Προπηλακισμοί, γρονθοκοπήματα, χτυπήματα μεταξύ συνδικαλιστών αστυνομικών για το «κουμάντο» της Ένωσης και της Ομοσπονδίας.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο και στα όσα είχε μεταδόσει ο αστυνομικός ρεπόρτερ Γιώργος Καραϊβάζ, ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα δολοφονήθηκε, ο Σταύρος Μπαλάσκας είχε πιαστεί στα χέρια με τον πρώην φίλο και μέντορά του, επίσης συνδικαλιστή, Γιάννη Μακρή.

Στα γραφεία των αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, οι συνδικαλιστές πιάστηκαν στα χέρια.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας είχε πει τότε στις κάμερες: «Ήρθαν μια ομάδα από αυτούς, με αρχηγό τον κ. Μακρή, μας έδειραν, μας χτύπησαν και μας προπηλάκισαν».

Ο τότε Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, είχε απαντήσει: «Προσήλθαν στο γραφείο μου 4-5 άτομα, τα οποία δεν είναι καν μέλη, και οι οποίοι με διάφορες ύβρεις και προπηλακισμούς προσπάθησαν να σταματήσουν τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Ήταν προσχεδιασμένη ενέργεια καθώς ήρθαν στα γραφεία συνοδεία μιας τηλεοπτικής κάμερας».

«Αυτή είναι η δημοκρατία, αν είχαν και τα όπλα δηλαδή θα τον σκοτώνανε» φώναζαν στους διαδρόμους οι συνδιλακιστές της πλευράς Μπαλάσκα, με τον ίδιο τραυματισμένο, να περιμένει ασθενοφόρο και να διακομίζεται στο ΚΑΤ.

«Μου έχουνε πει ότι με χτυπήσανε με μπουνιές στα πλευρά και με γρονθοκοπήματα στο πρόσωπο για να με βγάλουν έξω από κει που με βάλαν οι συνάδελφοι με τον ψήφο τους» είχε πει: «Μου έχουν σπάσει τη μύτη, έχω χτυπήσει στα πλευρά, στο συκώτι μου».

Το συμβάν είχε γίνει λίγες ημέρες πριν τις εκλογές σε Ένωση και Ομοσπονδία.



