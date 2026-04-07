Μενού

Αστυνομικοί τσακώθηκαν ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία: Μηνύσεις και δικογραφία μετά το επεισόδιο

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Ακρόπολη, όπου αστυνομικοί τσακώθηκαν ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία. Αλληλομηνύθηκαν και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομικοί της ΕΛΑΣ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Λεκτικό επεισόδιο μεταξύ αστυνομικών της ίδιας υπηρεσίας που βρίσκονταν σε υπηρεσία, σημειώθηκε κατά τις βραδινές ώρες της 6ης Απριλίου 2026 στην Ακρόπολη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου, κατόπιν εκατέρωθεν υποβολής εγκλήσεων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο αστυνομικών για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ψευδή καταμήνυση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ αφαιρέθηκε ο υπηρεσιακός οπλισμός των εμπλεκομένων και  παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για  τη διενέργεια διοικητικής έρευνας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ