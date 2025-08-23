Αταλάντη: Νεκρή σε τροχαίο 32χρονη οδηγός μηχανής - Αυτοκίνητο παραβίασε στοπ

Μια νεαρή γυναίκα 32 ετών μητέρα ενός παιδιού, έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο δυστύχημα με τη μηχανή της στη διασταύρωση της παλιάς Heniger στην Αταλάντη.

Η άτυχη κοπέλα οδηγούσε τη μηχανή της στο δρόμο Σκάλα Αταλάντης - Αταλάντη, όταν ΙΧΕ παραβίασε το στοπ ερχόμενο από Λιβάνατες θέλοντας να περάσει απέναντι για Τραγάνα.

Το δεύτερο όχημα εμβόλισε τη μηχανή και η άτυχη οδηγός της τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης έφτασε στο σημείο και ανέλαβε και τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Λαμίας καθώς η κατάσταση της ήταν πολύ σοβαρή.

Δυστυχώς όμως η νεαρή γυναίκα δεν τα κατάφερε και στο δρόμο για Λαμία κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και όλη την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, επρόκειτο για μια πολύ δραστήρια και αξιαγαπητή κοπέλα γνωστής οικογένειας που είχε ανοίξει πλέον το δικό της σπιτικό και με το σύζυγό της διατηρούσαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αταλάντη.

Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί προανάκριση το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.