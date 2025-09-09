Αθήνα: 24ωρο Μετρό κάθε Σάββατο – Νυχτερινά δρομολόγια με ενισχύσεις και προσλήψεις

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο, το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί αδιάκοπα επί 24 ώρες, προσφέροντας στους πολίτες αυξημένη ευελιξία στις μετακινήσεις τους.

Την πρωτοβουλία πλαισιώνουν επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές και το τραμ, τα οποία θα ακολουθήσουν επίσης νυχτερινά δρομολόγια.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε ότι οι φορείς αστικών συγκοινωνιών θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, ενώ προγραμματίζονται νέες προσλήψεις προσωπικού για την υποστήριξη της διευρυμένης λειτουργίας.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της αναβάθμισης των δημόσιων συγκοινωνιών και της ενίσχυσης της αστικής κινητικότητας, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες του Σαββατοκύριακου.