Μενού

Αθήνα: 24ωρο Μετρό κάθε Σάββατο – Νυχτερινά δρομολόγια με ενισχύσεις και προσλήψεις

Από 13 Σεπτεμβρίου, το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί 24 ώρες κάθε Σάββατο.

Reader symbol
Newsroom
Μετρό στην Αθήνα
Επιβάτες του Μετρό στην Αθήνα | Intime
  • Α-
  • Α+

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο, το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί αδιάκοπα επί 24 ώρες, προσφέροντας στους πολίτες αυξημένη ευελιξία στις μετακινήσεις τους.

Την πρωτοβουλία πλαισιώνουν επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές και το τραμ, τα οποία θα ακολουθήσουν επίσης νυχτερινά δρομολόγια.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε ότι οι φορείς αστικών συγκοινωνιών θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, ενώ προγραμματίζονται νέες προσλήψεις προσωπικού για την υποστήριξη της διευρυμένης λειτουργίας.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της αναβάθμισης των δημόσιων συγκοινωνιών και της ενίσχυσης της αστικής κινητικότητας, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες του Σαββατοκύριακου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ