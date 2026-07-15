Αθήνα: Μεγάλη πορεία για τον 20χρονο στο Άργος και τον νεκρό εργάτη στον Ασπρόπυργο

Μαζική κινητοποίηση πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης συλλογικότητες, φορείς, κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και μπλοκ του αντιεξουσιαστικού χώρου, με συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του orange press agency, η διαμαρτυρία χαρακτηρίστηκε από μεγάλη συμμετοχή, με τους διαδηλωτές να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην αστυνομική αυθαιρεσία και τα εργατικά δυστυχήματα. Η κινητοποίηση εστίασε στον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος, ο οποίος κατέληξε μετά από πολλαπλά πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης.



Όπως αναφερόταν στα καλέσματα των συλλογικοτήτων, η υπόθεση αυτή καταγγέλλεται ως μια «κρατική δολοφονία», με κύριο αίτημα την παραδειγματική τιμωρία των εμπλεκόμενων αστυνομικών και την παύση της αστυνομικής αυθαιρεσίας.



Παράλληλα, οι συμμετέχοντες διαμαρτυρήθηκαν για το πρόσφατο εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο, όπου έκρηξη σε εργοστάσιο οδήγησε στον θάνατο ενός 54χρονου εργάτη και στον τραυματισμό άλλων δέκα.

Όπως υποστηρίζουν οι διοργανωτές, το συμβάν αυτό, όπως και άλλα αντίστοιχα ατυχήματα, οφείλεται στην εγκληματική έλλειψη επαρκών μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας «χάριν του κέρδους».



​Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης κυριάρχησαν τα συνθήματα ενάντια στην αστυνομική βία, ενώ η παρουσία της αστυνομίας ήταν ιδιαίτερα αισθητή.



Το κεντρικό αίτημα της πορείας συνόψιζε το σύνθημα στο μπροστινό πανό, καλώντας να μπει «φραγμός από το Άργος έως τον Ασπρόπυργο στις κρατικές και εργοδοτικές δολοφονίες».