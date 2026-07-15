Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε από το «Bar»: Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας

Μεγάλη θλίψη επικρατεί στους οικείους του Λορέντζο Καριέρε αλλά σε όσους τον είχαν γνωρίσει μέσω του ριάλιτι «Bar», αφού έγινε γνωστό πως άφησε την τελευταία του πνοή, μετά από ένα διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του Mega, το οποίο προβλήθηκε με επιτυχία πριν από περίπου 24 χρόνια. Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Λορέντζο Καριέρε δημιούργησε μαζί με τον Γιώργο Ελευθερά, ο οποίος επίσης συμμετείχει στο Bar, το μουσικό σχήμα «Φίλοι για πάντα».

Ο Λορέντζο ήταν γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Διαμάντως Κουτροπούλου, της θρυλικής «Ματούλας του Κολωνακίου», ενώ ήταν σύζυγος της Έλενας Κατραβά. Είχε ιταλική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του.

Μετά το τέλος του ριάλιτι είχε μείνει… στην ιστορία η θρυλική ατάκα του «τι λες τώρα».