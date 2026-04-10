Αθηνών-Κορίνθου: «Λύγισε» η Εθνική από το τελευταίο κύμα εκδρομέων – Τι συμβαίνει τώρα στα διόδια

Μετά από ένα πρωινό γεμάτο καθυστερήσεις και «σπασμένα» νεύρα, η εικόνα στο εθνικό δίκτυο παρουσιάζει πλέον αισθητή βελτίωση. Το τελευταίο μεγάλο «κύμα» των εκδρομέων του Πάσχα εγκατέλειψε την Αττική, προκαλώντας κατά διαστήματα το αδιαχώρητο στους βασικούς οδικούς άξονες.

Η κατάσταση στην Αθηνών-Κορίνθου ήταν ιδιαίτερα δύσκολη από νωρίς το πρωί μέχρι και το μεσημέρι.

Στα διόδια της Ελευσίνας σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές, με τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι το ύψος των Αγίων Θεοδώρων. Αντίστοιχα προβλήματα σημειώθηκαν και στην Αττική Οδό, ειδικά στο τμήμα από τον κόμβο Ασπροπύργου έως τη Μαγούλα.

Στον αντίποδα, η Αθηνών-Λαμίας διατήρησε μια πιο σταθερή ροή, με τις καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών να είναι μικρές και ελεγχόμενες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, η φυγή των Αθηναίων ήταν μαζική. Μέσα σε μόλις έξι ώρες (06:00 - 12:00), πέρασαν από τα διόδια συνολικά 50.792 οχήματα:

26.550 από την Αθηνών-Κορίνθου

24.242 από την Αθηνών-Λαμίας

Αυτή την ώρα, η κίνηση έχει ομαλοποιηθεί σχεδόν στο σύνολο του δικτύου. Η Τροχαία παραμένει σε επιφυλακή, εκτιμώντας ότι και αύριο, Μεγάλο Σάββατο, θα υπάρξει ροή οχημάτων, η οποία όμως αναμένεται σαφώς μικρότερη.