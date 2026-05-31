Ανησυχία έχει προκαλέσει ο τραυματισμός του Έλληνα πολίτη στα επεισόδια που έγιναν στο Ζβέρνετς της Αλβανίας.

Υπενθυμίζεται ότι, οι κάτοικοι και ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν στο Ζβέρνετς (Σβέρνιτσα) της Αλβανίας αντιδρώντας στην κατασκευή μεγάλου τουριστικού θέρετρου σε προστατευόμενη οικολογική παράκτια ζώνη. Παράλληλα, οι διαδηλωτές εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για την προστασία των περιουσιακών τους δικαιωμάτων στην περιοχή.

Protests against Jared #Kushner’s south #Albania project have moved to #Tirana, with no clashes reported this time. A few individuals violent yesterday are being prosecuted, and a police chief has been suspended. PM Rama says he will speak on the #Zvernec issue tomorrow. https://t.co/dkpqMnQDDD pic.twitter.com/rYiMBDdHtx — Tirana Report (@Tirana_Report) May 31, 2026

Μετά την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ, με τη σειρά του ο Έντι Ράμα, μέσα από ανακοίνωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταδίκασε τους ένστολους που ενεπλάκησαν στα επεισόδια, χωρίς ωστόσο να υπερασπίζεται τους διαμαρτυρόμενους.

Μάλιστα, το έργο που αποτελεί το «μήλο της έριδος», χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετικό από τον Αλβανό Πρωθυπουργό, ο οποίος θα κάνει περραιτέρω ανακοινώσεις την Δευτέρα το πρωί (1/6).

«Αύριο είναι η σειρά μου να μιλήσω για ένα εξαιρετικό έργο για την Αλβανία, το οποίο προετοιμάζεται εδώ και αρκετά χρόνια και δεν έχει απολύτως καμία σχέση με ορισμένα μεγάλα ψεύδη που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες.

Στο μεταξύ, συγχαίρω την ηγεσία της Κρατικής Αστυνομίας για την άμεση και σωστή αντίδρασή της, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μπράβων που εμφανίζονται ως ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της αστυνομίας της Αυλώνας (Vlora).

Η νέα προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι σε οποιονδήποτε ένστολο υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού είναι η σωστή.

Όσον αφορά το ίδιο το έργο, καθώς και τις αλήθειες και τα ψέματα που το περιβάλλουν, περισσότερα αύριο στις 10:00. Ζωντανά για όλους τους ενδιαφερόμενους, φυσικά», δήλωσε ο Έντι Ράμα.

Nesër e kam radhën unë për të folur për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për të cilin punohet prej disa vitesh tanimë dhe i cili nuk ka asnjë lidhje me disa të pavërteta të mëdha, që janë hedhur në qarkullim ditët e fundit.



Ndërkohë e përgëzoj lidershipin e… — Edi Rama (@ediramaal) May 31, 2026

Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ για τον Έλληνα τραυματία

Σε ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια, σημειώνοντας ότι «η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να παρασχεθεί στον Έλληνα τραυματία κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή και ζήτησε την «πλήρη τήρηση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών».

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών.

Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας».

Επεισόδια στην Αλβανία: Το παρασκήνιο

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αστυνομίας Αυλώνας (Vlora), οι κάτοικοι είχαν προηγουμένως ενημερώσει τις αρχές για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση, γεγονός που οδήγησε την αστυνομία στη λήψη μέτρων με στόχο τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας.

Ωστόσο, η κατάσταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, όταν μια ομάδα διαμαρτυρόμενων φέρεται να προέβη σε βίαιες ενέργειες και επιχείρησε να αποξηλώσει την περίφραξη που περιέβαλλε το εργοτάξιο της εταιρείας. Οι αρχές με τη σειρά τους, απάντησαν επίσης βίαια, γεγονός που καταδίκασε και ο Έντι Ράμα.

Η αστυνομία, όπως μεταφέρει το albaniandailynews.com, ανέφερε ότι ένας διαδηλωτής, ο οποίος αναγνωρίζεται με τα αρχικά Ε.Σ., εισήλθε με τη βία στον χώρο των εργασιών και στη συνέχεια συνοδεύτηκε από υπαλλήλους ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας σε προκαθορισμένο χώρο φύλαξης.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο άνδρας φέρεται να υπέστη σωματικές κακώσεις ενώ βρισκόταν υπό τη συνοδεία του προσωπικού ασφαλείας.

Λίγο αργότερα παρενέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι απομάκρυναν τον διαδηλωτή από το σημείο όπου κρατούνταν από τους υπαλλήλους της ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αστυνομίας Αυλώνας Αλβανίας, όπου υπέβαλε καταγγελία εναντίον δύο μελών της εταιρείας ασφαλείας.