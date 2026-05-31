Γεωργιάδης για συνθήκες διαβίωσης στην Αθήνα: «Είσαι πάμφτωχος; 'Εχεις δίπλα το Φάληρο να κάνεις μπάνιο τσάμπα»

Για τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, κάνοντας παράλληλα σύγκριση με άλλες χώρες στην Ευρώπη, τοποθετήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε διαδικτυακό podcast.

Στο απόσπασμα του podcast με τον Μάνο Πίντζη, που απομόνωσε το Mega, ο Υπουργός Υγείας, φέρεται να υποστηρίζει ότι, παρά τα προβλήματα διαβίωσης στη χώρα, ο ήλιος και το κλίμα που επικρατεί είναι αρκετά, για να κάνουν τους πολίτες χαρούμενους.

«Εμείς έχουμε την φοβερή τύχη να βλέπουμε και να αντικρίζουμε αυτό το στολίδι. Να είμαστε το ένα τρισεκατομμύριο στο σύμπαν. Και αρχίζουμε και κλαιγόμαστε. ''Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο''. Βρε αντε...

Είσαι στην Ελλάδα, είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω είσαι πάμφτωχος. Είσαι αυτό που λες στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα και έχεις δίπλα σου το Φάληρο να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα τσάμπα.

Να μπεις στο νοσοκομείο τσάμπα και άλλα. Και είσαι όλη την ημέρα και λες ''Πόσο βυθισμένος είμαι;' Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα.

Πόσο δεν μου αρέσει το ΕΣΥ. Πόσο χάλια είναι το άλλο''.

Στην Σουηδία, μια πανέμορφη χώρα, έχει καταχνοιά, βροχή, κρύο. Τι να τα κάνουν τα λεφτά; Ας τα έχουν. Να τα βράσουν. Και είσαι στην Ελλάδα εδώ και βρίσκεις ήλιο. Πάμφτωχος να είσαι, ανοίγεις το παράθυρο στην Ελλάδα και είναι χαρά Θεού», δήλωσε ο Υπουργός.