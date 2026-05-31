Πανσέληνος: Καθηλώνουν οι εικόνες του «Μπλε Φεγγαριού» από τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο

Το φαινόμενο που περιμέναμε, μια μέρα πριν μπει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, έφτασε στον ελληνικό ουρανό. Ο λόγος για το «Μπλε Φεγγάρι», την δεύτερη Πανσέληνο του Μαΐου.

Τα ντοκουμέντα που έφερε στο φως το Orange Press Agency, δείχνουν πώς φαίνεται το φεγγάρι από το Σούνιο, και το θέαμα πραγματικά καθηλώνει.

Η σελήνη στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ανέτειλε επιβλητικά πάνω από το Αιγαίο.

​Το φεγγάρι ανέτειλε περίπου στις 20:36 και θα παραμείνει ορατό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας 1ης Ιουνίου (λίγο μετά τις 04:00), προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα για όσους βρεθούν στο Σούνιο ή στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό.

​Τι είναι τελικά το «Μπλε Φεγγάρι»;

​Παρά το όνομά του, το φεγγάρι απόψε δεν έχει μπλε χρώμα. Ο όρος είναι καθαρά αστρονομικός και μεταφορικός.

​«Μπλε φεγγάρι» αποκαλείται η δεύτερη πανσέληνος που συμπίπτει μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.

​Καθώς ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο πανσελήνους είναι κατά μέσο όρο 29,53 ημέρες και οι μήνες μας έχουν 30 ή 31 ημέρες, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι κάθε 2 με 3 χρόνια θα έχουμε δύο πανσελήνους στον ίδιο μήνα — μία στην αρχή και μία στο τέλος του, όπως συμβαίνει τώρα.

​Η καθιέρωση αυτού του ορισμού προέκυψε από μια παρερμηνεία του αμερικανικού περιοδικού ερασιτεχνικής αστρονομίας Sky & Telescope τον Μάρτιο του 1946, την οποία επανέλαβε η δημοφιλής ραδιοφωνική εκπομπή Stardate το 1980, αντικαθιστώντας τον παλαιότερο ορισμό που αναφερόταν στην ύπαρξη τεσσάρων πανσελήνων μέσα σε μία μόνο εποχή του έτους.

​Η σπανιότητα του φαινομένου έχει αποτυπωθεί βαθιά και στη γλώσσα. Στα αγγλικά, η παροιμιώδης έκφραση «once in a blue moon» χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι που συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια, «μια στο τόσο».

