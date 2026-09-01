Σφοδρή επίθεση Καρατζαφέρη σε Σαμαρά: «Δεν έχει μπέσα - Έβαζε τον Μπόμπολα να με πάρει να μπω στην κυβέρνηση»

Σφοδρή επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του εκπροσώπου του πρώην πρωθυπουργού, Νίκου Τσιούτσια, για τη Νέα Δημοκρατία.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά ότι δεν τήρησε συμφωνίες που είχαν κάνει στο παρελθόν, ενώ υποστήριξε πως ο πρώην πρωθυπουργός είχε μεσολαβήσει προκειμένου ο ίδιος να συμμετάσχει στην τότε συγκυβέρνηση το 2011.

Αρχικά ο Γιώργος Καρατζαφέρης αναφέρθηκε σε όσα είχαν προηγηθεί της αποχώρησής του από την κυβέρνηση, όταν, όπως είπε, διαφωνούσε με τους όρους του PSI.

«Όταν εγώ αποχώρησα από την κυβέρνηση, γιατί δεν συμφωνούσα με τους όρους του PSI και τα λοιπά, ο Σαμαράς με πιάνει στην έξοδο και μου λέει: “Σε παρακαλώ, Γιώργο, πες δυο καλές κουβέντες για μένα, γιατί έμεινα πίσω, θα εκτεθώ και θα πω κι εγώ μετά”», ανέφερε, ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ.

Όπως υποστήριξε, οι δύο πλευρές είχαν τότε συμφωνήσει να μην «πειράζει» ο ένας τους ανθρώπους του άλλου.

«Μέσα, λοιπόν, είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας τους ανθρώπους του άλλου. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για τον Σαμαρά. Εκείνος δεν τα είπε. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: “Ρε εσύ, τι έγινε; Άλλα συμφωνήσαμε”», είπε.

Στη συνέχεια, ο κ. Καρατζαφέρης υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε ήδη συμφωνήσει με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Μάκη Βορίδη.

«Εκείνη την ώρα που μου έλεγε “δεν πρόκειται να πάρω κανέναν”, είχε εκεί πέρα τον Άδωνι και τον Βορίδη. Είχε κάνει deal μαζί τους», συνέχισε ο κ. Καρατζαφέρης.

«Δεν έχει μπέσα»

Στη συνέχεια ο Γιώργος Καρατζαφέρης έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας του πρώην πρωθυπουργού.

«Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει. Δεν έχει μπέσα. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτός δεν την έχει. Ρώτησε αυτούς τους 12-13 που είχαν φύγει, εάν τους έκανα έστω και μισό τηλεφώνημα. Για πρόσκληση στο κόμμα», τόνισε ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συμμετάσχει ο ίδιος στην κυβέρνηση το 2011, κάνοντας ειδική αναφορά στον εκδότη Γιώργο Μπόμπολα.

«Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λυτούς και δεμένους, με πρώτο τον αείμνηστο Μπόμπολα, να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Δεν πήγαινε εάν δεν πήγαινα. Σε αυτό παρακαλούσε, όχι να ήθελε. Παρακαλούσε. Για δικούς του λόγους πολιτικούς».

Παράλληλα, ο Γιώργος Καρατζαφέρης απέδωσε τις τελευταίες τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά σε προσωπική πολιτική αντιπαράθεση.

«Από γινάτι τα κάνει όλα αυτά ο Σαμαράς», συνέχισε ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα για πιθανή πολιτική συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε σε ένα σενάριο που, όπως είπε, είχε διατυπωθεί τις προηγούμενες ημέρες.

«Κάποιος, λοιπόν, πριν μερικές ημέρες, διακήρυξε μια θέση: “Παιδιά, να πάει ο Σαμαράς πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον και να πάρουμε τον γιο του να τον βάλουμε στο ψηφοδέλτιο”. Δεν ξέρω, ίσως φάνηκε λίγο. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει τελικά στη δημιουργία νέου κόμματος, ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ εκτίμησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πιθανό.

«Έχω την αίσθηση ότι μέχρι τώρα εκβιάζει. Μέχρι τώρα εκβιάζει. Στο τέλος όμως θα το κάνει», επισήμανε.

Ο ίδιος απέρριψε, την ίδια ώρα, τα σενάρια περί συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, με άλλον πρωθυπουργό αντί του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Αυτά είναι τρίχες περί συγκυβέρνησης ΝΔ-Σαμαρά με άλλον πρωθυπουργό αντί του Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εκτίμηση Καρατζαφέρη για ένα κόμμα Σαμαρά

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης αναφέρθηκε και στις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας κατά την περίοδο που ο Αντώνης Σαμαράς βρισκόταν στην ηγεσία του κόμματος.

«Να θυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς πήρε ένα κόμμα κραταιό και το έφερε στο 18%. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το μικρότερο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 35-36 επί Ράλλη. Το 18 ήταν επίτευγμα του κυρίου Σαμαρά», υποστήριξε.

Κλείνοντας, εκτίμησε ότι η δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές απώλειες στη Νέα Δημοκρατία, προβλέποντας παράλληλα το εκλογικό ποσοστό που θα μπορούσε να συγκεντρώσει.

«Θα είναι πρόβλημα για τη ΝΔ αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς», εκτίμησε, προσθέτοντας: «Εγώ τον βλέπω πέριξ του 5% το κόμμα του στις εκλογές».