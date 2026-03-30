Αθώος προπονητής τένις που φέρεται να κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας: Η ανακοίνωση του γραφείου του Κούγια

Το Α' Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών αθώωσε προπονητή τένις και ιδιοκτήτη ακαδημίας, ο οποίος φέρεται να κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Όπως αναφέρει μέσα από τη σχετική ανακοίνωση το Δικηγορικό Γραφείο του Αλέξη Κούγια:

«Η απόφαση αυτή έθεσε οριστικό τέλος σε μία εξαιρετικά επώδυνη και πολυετή δικαστική διαδικασία έξι ετών, η οποία ταλαιπώρησε βαθιά τον κατηγορούμενο, στερώντας του πολύτιμες και ανεπανάληπτες στιγμές με τα ανήλικα τέκνα του και επιβαρύνοντας καθοριστικά την προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, το Δικαστήριο κατέληξε ότι η κατηγορία της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας δεν αποδείχθηκε, οδηγούμενο σε πλήρη κατάρρευση της εις βάρος του αποδιδόμενης πράξης.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, ότι ακόμη και σε υποθέσεις με έντονη κοινωνική απαξία, η ποινική καταδίκη δεν μπορεί να στηρίζεται σε υποθέσεις ή εικασίες, αλλά απαιτεί σαφή, ασφαλή και αδιάσειστα αποδεικτικά δεδομένα. Το τεκμήριο αθωότητας και η αρχή «in dubio pro reo» αποτελούν θεμελιώδεις εγγυήσεις του Κράτους Δικαίου και δεν πρέπει να κάμπτονται από το βάρος ή τη φύση της κατηγορίας.

Η σημερινή ομόφωνη αθώωση αποτελεί πλήρη δικαίωση ενός ανθρώπου με μακρά επαγγελματική διαδρομή στον χώρο του αθλητισμού και αδιαμφισβήτητη κοινωνική παρουσία, αλλά και δικαίωση του αείμνηστου ιδρυτή του γραφείου μας, Αλέξη Κούγια, ο οποίος από την πρώτη στιγμή πίστεψε και αγωνίστηκε για την αθώωση του συγκεκριμένου ανθρώπου.

Τον κατηγορούμενο εκπροσώπησαν επάξια ενώπιον του Δικαστηρίου οι συνεργάτες του Δικηγορικού μας Γραφείου Αλέξης Μαυραΐδής και Κωνσταντίνος Συνοδινός οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, σε συνεργασία με τον Αλέξη Κούγια.

Η υπεράσπιση κινήθηκε με συνέπεια, τεκμηρίωση και απόλυτο σεβασμό στις αρχές της ποινικής δίκης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάδειξη των ουσιωδών αμφιβολιών που οδήγησαν στην απαλλακτική κρίση», αναφέρει η ανακοίνωση σύμφωνα με το dikastiko.gr.