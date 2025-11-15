Αττική: «Γηροκομείο κολαστήριο» στα βόρεια προάστια - «Μαυρισμένα όλα τα πλευρά της»

Η κυρία Μαρία, 89 ετών, ήταν μια γυναίκα υγιής, πρόσχαρη και με πλήρη διαύγεια. Λίγες ημέρες αφότου εισήχθη σε ιδιωτικό γηροκομείο, η κατάσταση της άλλαξε δραματικά.

Ο εγγονός της καταγγέλλει στο Mega και το εξελίξεις τώρα ότι η γιαγιά του, που μέχρι τότε ζούσε φυσιολογικά και λάμβανε την αγωγή της, άρχισε να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Έπεσε» ή κακοποιήθηκε;

Οι υπεύθυνοι του γηροκομείου υποστήριξαν ότι η ηλικιωμένη έπεσε και τραυματίστηκε. Ωστόσο, οι γιατροί που την εξέτασαν μίλησαν ξεκάθαρα για κακοποίηση. Οι φωτογραφίες-ντοκουμέντα που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν το σώμα της γεμάτο μελανιές, ενώ οι συγγενείς περιγράφουν πρησμένη κοιλιά, μαυρισμένα πόδια και πλευρά.

Όταν ο εγγονός της την επισκέφθηκε, αντίκρισε μια εικόνα που τον συγκλόνισε: η γιαγιά του ήταν μελανιασμένη, με σπασμένα πλευρά και δυσκολία στην αναπνοή.

Οι γιατροί διαπίστωσαν περισσότερα από πέντε κατάγματα στα πλευρά, θλάση στον πνεύμονα και σπασμένο πόδι.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε πανεπιστημιακή κλινική, όπου πάλεψε για έναν μήνα.

Συγγενείς και φίλοι καταγγέλλουν ότι η κυρία Μαρία κοιμόταν σε βρόμικο στρώμα με ακαθαρσίες, παρατημένη στο μπαλκόνι. «Ήταν πιο υγιής από μένα», λέει οικογενειακή φίλη, τονίζοντας ότι η γυναίκα δεν έπασχε από κανένα σοβαρό πρόβλημα πριν μπει στο γηροκομείο.

«Η γιαγιά θα ζούσε»

Ο εγγονός της δηλώνει ότι η γιαγιά του θα ζούσε αν δεν είχε υποστεί αυτή τη βάναυση μεταχείριση. «Δεν έπεσε. Ήταν οφθαλμοφανές ότι κακοποιήθηκε», υπογραμμίζει, ζητώντας δικαίωση για τη μνήμη της και προστασία για άλλους ηλικιωμένους που μπορεί να βρεθούν σε παρόμοια θέση.

«Συνεννόηση μηδέν. Στο τηλέφωνο ο ιατρός της κλινικής λέει άλλες τιμές και η γραμματεία άλλες. Και όταν αναφέρεις πως ο γιατρός έδωσε άλλη τιμή, η γραμματεία γίνεται επιθετική. Μην κάνετε το λάθος να πάτε τον άνθρωπό σας εκεί. Εάν λειτουργούν έτσι για τα βασικά, φανταστείτε τι γίνεται εκεί μέσα».

Και όλα αυτά, ενώ οι φιλοξενούμενοι καλούνται να πληρώνουν από 700 έως και 850 ευρώ τον μήνα ανάλογα με τον τύπο του δωματίου που θα επιλέξουν.