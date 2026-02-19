Αττική Οδός: Ανοίγει το τμήμα από Ασπρόπυργο έως λεωφόρο Φυλής - Πότε παραδίδεται στην κυκλοφορία

Το πρωί της Παρασκευής (20/2) και ώρα 06:00 π.μ. ανοίγει ξανά η Αττική Οδός από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου είχε πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας προκειμένου να γίνουν αναγκαίες τεχνικές εργασίες.
Το Υπουργείο ανακοίνωσε σχετικά: «Αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. θα αποδοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου είχε πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας προκειμένου να γίνουν αναγκαίες τεχνικές εργασίες.
Η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών βαριάς συντήρησης ολοκληρώθηκε δύο μέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου με τον παραχωρησιούχο, τα συνεργεία του οποίου εργάστηκαν εντατικά και αδιάκοπα.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ευχαριστεί τους οδηγούς για την υπομονή τους και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της Τροχαίας, κατά τη διάρκεια των αναγκαίων αυτών εργασιών».
