Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το διήμερο 6 και 7 Μαρτίου λόγω εργασιών

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών.

Αττική οδός | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο (6 και 7 Μαρτίου) στην Αττική Οδό λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οροφής της διάβασης του Α/Κ Φυλής στην Αττική Οδό, στις 6 και 7 Μαρτίου 2026, κατά τις ώρες 21.00 έως την 09.00 της επομένης, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της Αττικής Οδού, στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης Α 19,000, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμου Φυλής.

Κατά τη διάρκεια του ως άνω αποκλεισμού, η κυκλοφορία από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο θα εκτρέπεται στην έξοδο Φυλής (έξοδος 6) και μέσω της άνω διάβασης του Α/Κ Φυλής, τα οχήματα θα επανεισέρχονται στην Αττική οδό προς Αεροδρόμιο από τον σταθμό διοδίων Φυλής Ανατολικά.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

