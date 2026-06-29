Αττική Οδός: Ποινή φυλάκισης 10 μηνών σε τρία στελέχη για το χάος στην κακοκαιρία «Ελπίδα» το 2022

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε τρία στελέχη της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές» για τον πολύωρο εγκλωβισμό οδηγών στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού στις 24 Ιανουαρίου 2022, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίδα».

Το δικαστήριο αθώωσε τρεις κατηγορούμενους, δύο από την εταιρεία «Αττική Οδός» και έναν της «Αττικές διαδρομές», εταιρεία στην οποία η Αττική Οδός ΑΕ έχει αναθέσει τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εισαγγελική εισήγηση επί της ενοχής ήταν να κηρυχθούν ένοχα τέσσερα στελέχη της εταιρείας που λειτουργούσε τον αυτοκινητόδρομο και αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι από την «Αττική Οδό».

Με την απόφασή του, το δικαστήριο κήρυξε ενόχους τους τρεις για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών, ενώ τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Αντίθετα, δεν δέχθηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας που αιτήθηκαν οι καταδικασθέντες, ισχυριζόμενοι ότι προσπάθησαν να άρουν τις συνέπειες των πράξεων τους, δίνοντας 2.000 ευρώ στον κάθε εγκλωβισμένο οδηγό.

Κατά την εισαγγελική άποψη, την οποία δέχθηκε το δικαστήριο, η εταιρεία δεν κατέβαλε τα χρήματα με δική της πρωτοβουλία, αλλά υποχρεώθηκε από το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει σε αυτήν την ενέργεια.

Παράλληλα, το δικαστήριο, αποδεχόμενο την πρόταση του εισαγγελέα, διέταξε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από τον τότε διευθυντή Τροχαίας Αττικής και τον τότε διοικητή Τροχαίας αρμόδιο για την Αττική Οδό.

Ο εισαγγελέας είχε τονίσει ότι θα έπρεπε να είχε αποφασιστεί από την προηγούμενη ημέρα της κακοκαιρίας απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο.