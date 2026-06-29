Σχοινάς για Γαρμπή: «Την πρώτη φορά που την είδα δεν μου άρεσε καθόλου - Δεν μου έδινε σημασία»

Ο Διονύσης Σχοινάς ήταν καλεσμένος χθες Κυριακή (28/6) στο The 2Night Show και μεταξύ όσων συζήτησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το πώς γωνρίστηκε, αλλά και πώς προσέγγισε την Καίτη Γαρμπή με την οποία είναι παντρεμένοι εδώ και 29 χρόνια.

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«Η Καίτη ήταν ακριβώς ό,τι ονειρευόμουν και ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μου. Μου κάθεται και με γουστάρει και εκείνη. Την πρώτη φορά την είδα στο Ribas και δεν μου άρεσε καθόλου, ούτε όπως τραγουδούσε ούτε όπως ήταν ντυμένη.

Μετά την είδα και στη Eurovision και λέω "κοίτα θράσος η τύπισσα να βγαίνει σε τόσο κόσμο με αυτό το φόρεμα, Μπράβο της". Είδα και το κοντινό της μετά, τα 50 δευτερόλεπτα, και λέω "Χριστέ κι Απόστολε".

Μετά την είδα στο Poseidonio με τον Λάμπη Λιβιεράτο και μπαίνει η Καίτη και του λέω "αυτήν την παντρεύτηκα".

Στην αρχή, για δύο μήνες, δεν μου έδινε σημασία, ήμουν αόρατος, δεν με έβλεπε ποτέ», είπε αρχικά ο Διονύσης Σχοινάς.

Όταν τον ρώτησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πώς της έδειξε το ενδιαφέρον του, ο Διονύσης Σχοινάς απάντησε:

«Της Αγίας Αικατερίνης της έκανα ένα δώρο και με φώναξε στο καμαρίνι της και αφού με ρώτησε τι κάνω, της λέω "το βράδυ που γυρνάς και δεν κοιμάσαι, θες να σου δώσω το τηλέφωνό μου μήπως θες να με πάρεις τηλέφωνο; Είμαι ερωτευμένος μαζί σου και έχω πάθει πλάκα". Με κοιτάει μου λέει "είσαι μικρός, να μου το δώσεις".

Της το δίνω και με ρωτάει, "μα το είχες στο χέρι σου;" και της λέω "ναι, για να μην ψάχνω στυλό".

Στο πρώτο μας τηλεφώνημα, με πήρε στις 5 το πρωί και το κλείσαμε στις 2 το μεσημέρι».

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Σχοινάς: «Θα ήμουν για φάπες αν έλεγα ότι ο γάμος πήγε πίσω την καριέρα μου»

Στη συνέχεια όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον ρώτησε αν πιστεύει ότι ο γάμος του με την Καίτη Γαρμπή τον πήγε πίσω δεδομένου ότι ο Διονύσης Σχοινάς για αρκετά χρόνια απείχε από τα πράγματα για να είναι σπίτι με τον γιο τους που ήταν παιδί τότε, ο γνωστός τραγουηδιστής απάντησε:

«Αχού και δεν με νοιάζει καθόλου αν με πήγε πίσω ο γάμος μου επαγγελματικά. Ήταν επιλογή μου να κάτσω σπίτι γιατί η Καίτη ήταν σε μεγαλύτερο βεληνεκές από μένα, έγινε όταν έπρεπε.

Κάποιος έπρεπε να μεγαλώσει το παιδί σωστά. Ήμουν με τον γιο μου και ήταν τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου. Τι να μετανιώσω; Που πήγε πίσω η καριέρα μου και παντρεύτηκα τη Γαρμπή και μου έκανε αυτό το παιδί; Τι κακό μου έκανε; Θα ήμουν για φάπες».

«Και μετά ο Θεός μου τα ξαναδίνει και φέρνει στη ζωή μου τον Κώστα τον Λαϊνά και τα παιδιά από το 4711 και ξαφνικά κάνω δεύτερη καριέρα και βάζω μόνος μου 1.000 άτομα στο μαγαζί. Τι κακό μου έκανε;», τόνισε ο Διονύσης Σχοινάς.