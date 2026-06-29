Με μια μακροσκελή ανάρτησή της στο Instagram η δημοσιογράφος Γεωργία Λινάρδου αρχισυντάκτρια της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» και επί οκτώ χρόνια στέλεχος της ενημέρωσης στον τηλεοπτικό σταθμό ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κανάλι της Παιανίας.

«Ένα σπουδαίο ταξίδι στο ΟΡΕΝ και στο τιμόνι της “Ώρας Ελλάδος” έφτασε στο τέλος του. Οκτώ χρόνια “γεμάτα”! Με τη στήριξη του Χρήστου Παναγιωτόπουλου και την αγάπη των Μανώλη Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά και άλλων πολλών που ξέρουν εκείνοι… Ευαγγελία Μαργώνη» έγραψε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader, η έμπειρη δημοσιογράφος αποδέχθηκε την πρόταση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ Βασίλη Παπαδρόσου για να αναλάβει από τη νέα σεζόν την αρχισυνταξία της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού. Ποια είναι τα νέα δεδομένα όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται αυτή την ώρα: Ο τίτλος «Καλημέρα Ελλάδα» θα διατηρηθεί και την εκπομπή αναλαμβάνει ο Άκης Παυλόπουλος που μετακινείται από τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1.

Απομένει να δούμε εάν θα είναι δίδυμο με τον Παναγιώτη Στάθη ή ο δεύτερος τελικά θα μετακινηθεί με νέα ενημερωτική εκπομπή στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Πάντως ένα ακόμη πρόσωπο του «Ώρα Ελλάδος» σύμφωνα με πληροφορίες βολιδοσκοπείται από το ΑΝΤ1 για μετακίνηση.

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Πρόκειται για την υπεύθυνη καλεσμένων της εκπομπής Ζέτα Κατωπόδη που διαθέτει πολύ ισχυρή ατζέντα αλλά και δικτύωση με πολιτικούς από όλο το πολιτικό φάσμα. Επίσης πολλά χρόνια ανήκει στο δημοσιογραφικό δυναμικό του Open έχοντας το κομμάτι των πολιτικών καλεσμένων στις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Ανοιχτού Καναλιού.