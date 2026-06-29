Το νέο κόμμα της Τζάκρη, οι πληρωμές στους αγρότες και η καχυποψία για την κεντρική επιτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ

Δεν θα μείνει για πολύ κατά τα φαινόμενα χωρίς κόμμα η Θεοδώρα Τζάκρη που αποχώρησε επιτέλους από το κόμμα Κασσελάκη, στο οποίο ήταν μάλλον παράταιρη από τη στιγμή που ο πρόεδρος το έχει γυρίσει προς το φιλελεύθερο κέντρο, φιλοδοξώντας να γίνει κάτι σαν μπαλαντέρ της Ν.Δ.

Είναι προφανές ότι η Θεοδώρα Τζάκρη θα επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ απ' όπου ξεκίνησε και μάλιστα ήδη έχει συστηματοποιήσει τις κινήσεις της στην Πέλλα, όπου εκλέγεται τα τελευταία 23 χρόνια, με στόχο να πάρει μία έδρα για τη Χαριλάου Τρικούπη σε έναν νομό που έχει πολύ καιρό να δει βουλευτή.

Στο φουλ οι περιοδείες Μητσοτάκη

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως μέχρι τότε «ξετινάζει» το σύστημα στις περιοδείες. Μόνο αυτή την εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί δύο στην Αττική, μια σήμερα το απόγευμα στα Δυτικά και συγκεκριμένα στο Αιγάλεω, όπου θα πάει στο ανακαινισμένο κέντρο υγείας και μετά θα μιλήσει σε φίλους της ΝΔ σε καφέ της περιοχής, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να πάει στο ανακαινισμένο Παίδων Πεντέλης και κάπου κοντά αμέσως μετά.

Διαβάστε ακόμα: Στο Μαξίμου παράγοντες της αγοράς με στόχο τη μείωση τιμών στο ράφι - Θέλουν ταυτόχρονο «χτύπημα»

Η Θεσσαλία και οι πληρωμές

Την επόμενη εβδομάδα και όχι αυτή, τα κεντρικά στελέχη της Ν.Δ. θα περιοδεύσουν σε όλους τους κεντρικούς νομούς της Θεσσαλίας, με άξονα την πολιτική ακαδημία του κόμματος που θα γίνει πιθανότατα στον Βόλο. Οι νομοί αυτοί έχουν αναδειχθεί σε αχίλλειο πτέρνα για το κυβερνών κόμμα καθώς μετά τις φυσικές καταστροφές έχει πέσει και απληρωσιά στους παραγωγούς.

Αυτό το πρόβλημα φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ο Μαργαρίτης Σχοινάς στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από σήμερα θα πέσουν περίπου 700 εκατομμύρια σε πληρωμές για αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν εδώ και πολύ καιρό να δουν το χρώμα του χρήματος. Αρκετοί θα πάρουν παραπάνω απ’ όσα περίμεναν, ενώ οι πληρωμές αυτές είναι καθαρές καθώς γίνονται με τη σφραγίδα της ΑΑΔΕ. Για τα θέματα των πληρωμών θα κάνει αναλυτική ενημέρωση και στο υπουργικό της Τρίτης ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Νέα Κεντρική Επιτροπή με καχυποψία

Κατέθεσε τελικά η ομάδα Πολάκη τις υπογραφές που είχε συγκεντρώσει για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον όλα τα σενάρια είναι ανοικτά. Οι πληροφορίες μου λένε πως υπήρξαν στελέχη από την ομάδα Πολάκη που ζητούσαν να μάθουν ποια είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής - μετά τις αποχωρήσεις - και η ηγεσία «πατούσε» πάνω στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και δεν έδινε απαντήσεις.

Επομένως μπορώ να καταλάβω πως έχει πάρει τις απαντησεις της ή διεκδικεί να τις πάρει η μειοψηφία ώστε να έχει γνώση για τις ισορροπίες μέσα στο ανώτατο όργανο αλλιώς δεν θα ζητούσε τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Νέα ήττα δεν την παίρνει την ομάδα Πολάκη να έχει.

Με… μισό μάτι την κοιτούσαν

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματειας την προηγούμενη εβδομάδα που συνέπεσε η συνέντευξη Τσίπρα στον Alpha, τα μέλη της έφτασαν να κοιτάνε με μισό μάτι τη Ρενα Δούρου. Και αυτό γιατί δύο ώρες πριν τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, η τομεάρχης εξωτερικών είπε στην ομιλία της ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει για πολιτικό κενό που ήρθε να γεμίσει.

Ετσι κάποιοι απευθύνθηκαν σε εκείνη και της είπαν ότι είναι συνομιλήτρια του, ενώ η έμπειρη πολιτικός απάντησε ότι είναι λογικό ότι αυτό θα υποστηρίξει ο άλλοτε Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να υπερασπιστεί το καινούργιο εγχείρημα, που δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την Κουμουνδούρου. Το ζητούμενο είναι τι θα αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει.

