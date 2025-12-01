Αττική στους τροχούς του κινδύνου: Δέκα νεκροί και χιλιάδες παραβάσεις σε μόλις έναν μήνα

Ο Νοέμβριος στην Αττική άφησε πίσω του έναν βαρύ απολογισμό: δέκα νεκρούς και 610 τραυματίες, εκ των οποίων 11 σοβαρά. Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής δείχνουν ότι τα τροχαία δυστυχήματα οφείλονται κυρίως στην απερίσκεπτη οδήγηση, την παραβίαση σημάτων και κανόνων κυκλοφορίας, αλλά και στην αμέλεια των πεζών.

Ιδιαίτερα ανησυχητική παραμένει η μη χρήση κράνους από οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων, που συχνά επιδεινώνει τις συνέπειες ενός ατυχήματος.

Την ίδια περίοδο, οι στοχευμένες δράσεις της Τροχαίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αποκάλυψαν την έκταση της παραβατικότητας:

35.627 παραβάσεις, εκ των οποίων 218 σε βαθμό πλημμελήματος.

Αναλυτικά, καταγράφηκαν:

1.188 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (46 πλημμεληματικού χαρακτήρα)

2.609 παραβάσεις υπέρβασης ορίου ταχύτητας

303 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

603 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

1.391 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

1.814 παραβάσεις για μη χρήση κράνους

41 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς

Τα στοιχεία αυτά σκιαγραφούν μια ζοφερή εικόνα: η οδική ασφάλεια στην Αττική εξακολουθεί να δοκιμάζεται, με την ανθρώπινη απροσεξία και την αδιαφορία να παραμένουν οι μεγαλύτεροι εχθροί της ζωής στον δρόμο.