Αττική: Συνελήφθη 34χρονη για μπαράζ κλοπών σε καταστήματα με λεία 15.000 ευρώ

Δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση σχηματίστηκε σε βάρος 34χρονης, η οποία συνελήφθη στην Κηφισιά το απόγευμα της 11ης Νοεμβρίου, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Η γυναίκα φέρεται να είχε αναπτύξει συστηματική δράση σε καταστήματα τεχνολογίας και ένδυσης-υπόδησης σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, η 34χρονη εισερχόταν στα καταστήματα προσποιούμενη ενδιαφέρον για αγορά προϊόντων, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσε είτε κρύβοντάς τα κάτω από τα ρούχα της είτε τοποθετώντας τα σε τσάντα που έφερε μαζί της.

Η θρασύτητά της αποτυπώνεται στο γεγονός ότι σε μία περίπτωση προχώρησε σε δύο κλοπές από το ίδιο κατάστημα, ενώ δεν δίσταζε να πραγματοποιεί πολλαπλά χτυπήματα μέσα στην ίδια ημέρα.

Κατά τη σύλληψή της βρέθηκαν στην κατοχή της εργαλεία αφαίρεσης αντικλεπτικών συστημάτων, όπως τσιμπίδα κοπής, κοπίδι και μαγνητικό κλειδί απασφάλισης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας.

Από την έρευνα στο όχημά της κατασχέθηκαν τάμπλετ, κινητά τηλέφωνα και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, μέρος των οποίων αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους τους.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 15 περιπτώσεις κλοπών σε Μαγούλα, Νέα Ερυθραία, Μέγαρα, Κηφισιά, Δάφνη και Άνοιξη, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.