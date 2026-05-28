Ατύχημα με ανήλικη στο Κερατσίνι: Διανομέας την παρέσυρε ενώ περνούσε τον δρόμο

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας νοσηλεύεται μία 15χρονη, η οποία τραυματίστηκε το βράδυ της Τετάρτης έπειτα από παράσυρση από διανομέα στο Κερατσίνι.
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ στην οδό Σαλαμίνος, όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας, που κινούνταν στο κέντρο του Κερατσινίου, παρέσυρε, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, την ανήλικη τη στιγμή που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει πεζή τον δρόμο.
Από τη σύγκρουση η 15χρονη κατέληξε στο οδόστρωμα, ενώ τραυματίστηκε και ο αναβάτης της μηχανής. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε και τους δύο τραυματίες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τόσο της ανήλικης όσο και του διανομέα δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς οι τραυματισμοί τους χαρακτηρίζονται ελαφριοί.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία.
- Η τελευταία διαδρομή του Κωστή Περατικού - Από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας στην εκτέλεση από τη 17Ν
- Σέρρες: Ο 10χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τον αδελφό του - Το στοιχείο που άλλαξε την πορεία της έρευνας
- Δημοσκόπηση RealPolls: Τα ποσοστά των κομμάτων Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιοι καταγράφουν μεγάλες απώλειες
- Δημήτρης Φιλιππίδης για τον πατέρα του: «Ακόμη και σήμερα δεν τον αναγνωρίζω – Σκέφτηκα να τον παρατήσω»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.