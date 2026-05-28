Σέρρες: Ο 10χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τον αδελφό του - Το στοιχείο που άλλαξε την πορεία της έρευνας

Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού, το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρρες.

Το παιδί, όπως γίνεται γνωστό από τον ΣΚΑΪ, έφυγε από το σπίτι του για να πάει μία βόλτα με έναν φίλο του, αλλά όταν άργησε τα συγγενικά του πρόσωπα άρχισαν να το αναζητούν.

Τελικώς, ο αδελφός το τον εντόπισε μέσα στο κανάλι χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική και η Αστυνομία, που ανέσυραν τον μικρό από το κανάλι και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας.

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν πως είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Τα σενάρια για τα αίτια του θανάτου

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το σενάριο που εξετάστηκε από την πρώτη στιγμή για τα αίτια θανάτου του 10χρονου ήταν αυτό του πνιγμού.

Κρίθηκε πως το παιδί μπορεί να πνίγηκε μέσα στο κανάλι, όπου βρέθηκε υπό άγνωστες συνθήκες.

Ωστόσο, μία ανακάλυψη στο σημείο έχει αλλάξει την πορεία της έρευνας.

Οι αστυνομικοί βρήκαν ένα κομμένο καλώδιο ρεύματος, που συνδέεται με ρευματοκλοπή.

Πιστεύεται ότι ο μικρός μπορεί να πάτησε το καλώδιο και να έπαθε ηλεκτροπληξία.

Η αστυνομία συνέλαβε μία γυναίκα, στο σπίτι της οποίας βρέθηκε κομμάτι από το εν λόγω καλώδιο, και πιστεύεται ότι συνδέεται με την ρευματοκλοπή.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, έκθεση ανηλίκου.

Και οι δύο θα οδηγηθούν σήμερα, Πέμπτη (28/05), ενώπιον εισαγγελέα για να απολογηθούν για τον θάνατο του 10χρονου, ενώ αναμένεται να γίνει και η νεκροψία που θα ρίξει πλήρες φως στην υπόθεση.