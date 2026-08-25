Αυγερινός για Καρυστιανού: «Το κόμμα της είναι δύο γυναίκες, πολλοί στρατιώτες»

Νέα βέλη σε βάρος της Μαρίας Καρυστιανού πέταξε ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Θανάσης Αυγερινός, αναφέροντας σε συνέντευξή του στον Κύπριο ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, ότι το κόμμα της είναι «δύο γυναίκες, πολλοί στρατιώτες».

Ο κ. Αυγερινός διέψευσε τις κατηγορίες Καρυστιανού για «υπόγειες διεργασίες», ενώ υποστήριξε ότι «αν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα με τα ίδια χαρακτηριστικά με τα άλλα στα ψέματα, που δεν ταιριάζουν με τίποτα σε αυτό το νέο με αυτόν τον κινηματικό χαρακτήρα, που απλώς ενδιαφέρεται για καρέκλες και θέλει να μπει στη Βουλή αυτό αντιφάσκει με την ίδια την ουσία της πολιτικής».

«Είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι ο Αυγερινός θα πάρει το κόμμα που λέγεται "Μαρία Καρυστιανού"», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας ανεδαφικό «το στόχο κάποιων να πετύχουν την στρατηγική ήττα της Ρωσίας» και πρόσθεσε:

«Πέρα του ότι η Ρωσία δέχεται πολλά πλήγματα στο εσωτερικό της και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυξάνεται η δύναμη πυρός των χτυπημάτων. Φοβάμαι ότι είναι πόλεμος φθοράς. Ακόμα και τώρα που έχουν κουραστεί έχουν βαρεθεί έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ οι Ρώσοι η επιλογή του Πούτιν για το μέλλον της Ρωσίας παραμένει η κυρίαρχη επιλογή της συντριπτικής μερίδας της ρωσικής κοινωνίας».