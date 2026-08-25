Το χωριό «καταφύγιο» για τον καύσωνα που έχει 6 βαθμούς κάτω από την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα τελευταία 24ωρα σε κλοιό αδίστακτου καύσωνα έχει εισέλθει η χώρα, με τις θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές να ξεπερνά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Μέσα σε αυτό πλαίσιο, οι πολίτες αναζητούν απεγνωσμένα ανάσες δροσιάς, καταφεύγοντας σε παραλίες κυρίως. Ωστόσο υπάρχει ένα χωριό που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η θερμοκρασία του κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, έως και 6 βαθμούς κάτω, το οποίο βρίσκεται στα 1.100 μέτρα υψόμετρο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το χωριό Χάνια στο Πήλιο το πρωί της Τρίτης 25 Αυγούστου είχε θερμοκρασία μόλις 21 βαθμούς, λόγω της υψομετρικής του θέσης.

Τα Χάνια είναι χτισμένα στις πλαγιές του Πηλίου και αποτελούν τον ορεινότερο οικισμό του νομού. Βρίσκονται πάνω στον επαρχιακό δρόμο Βόλου-Ζαγοράς, σε απόσταση 26 χιλιομέτρων από τον Βόλο. Το χωριό πήρε το όνομά του από τα παλιά χάνια, στα οποία φιλοξενούνταν όσοι ταξίδευαν στην περιοχή.