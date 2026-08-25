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Το ξέσπασμα του Νίκου Στραβελάκη για τον Αντώνη Πανούτσο: «Ντρέπομαι για αυτά που διαβάζω»

Ο Νίκος Στραβελάκης αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει στη ΜΕΘ ο Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος μολύνθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. «Ντρέπομαι μ' αυτά που διαβαζω», είπε.

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Νίκος Στραβελάκης 10 Παντού
Νίκος Στραβελάκης - 10 Παντού | @Open TV
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Στην αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων από τον ιό του δυτικού Νείλου στη χώρα μας αναφέρθηκαν σήμερα (25/8) ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου μέσα από την εκπομπή «10 Παντού».

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Μάλιστα, ο γνωστός δημοσιογράφος ξέσπασε και ανέφερε πως ντρέπεται με πράγματα που διαβάζει και αφορούν τον Αντώνη Πανούτσο που δίνει τη δική του μάχη σε ΜΕΘ εδώ και καιρό.

«Δίνει σκληρή μάχη στην εντατική του Ευαγγελισμού, ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ και έχω συνεργαστεί μαζί του στο MEGA, ο Αντώνης Πανούτσος. Μολύνθηκε από τον ιό και παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ εδώ και πολύ καιρό», είπε αρχικά ο Νίκος Στραβελάκης.

«Μακάρι να κερδίσει τη μάχη, τον αγαπώ πάρα πολύ τον Αντώνη. Εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός συνάδελφος. Ντρέπομαι μ' αυτά που διαβάζω. Σταματήστε το αυτό! Καλά έκανες, Αντώνη Καρπετόπουλε και το επεσήμανες, μπράβο σου», τόνισε στη συνέχεια ο Νίκος Στραβελάκης.

«Επειδή ξεκινάει με τα συμπτώμτα της γρίπης, μην εφησυχάζετε. Όταν δείτε συμπτώματα, στον γιατρό, γιατί μπορεί να εκδηλωθεί 15 ημέρες μετά το τσίμπημα», ανέφερε από την πλευρά της η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

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