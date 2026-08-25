Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός: Η Ορνέλα Μούτι στα 71 της φορά το κόκκινο κραγιόν και είναι πιο όμορφη από ποτέ

Η Ορνέλα Μούτι έχει γράψει ιστορία στον κινηματογράφο, αλλά και την τηλεόραση, κυρίως στα '70s - '80s - '90s, έχοντας κερδίσει αρκετά βραβεία για την ερμηνεία της, ενώ η εντυπωσιακή εμφάνιση της ηθοποιού μαγνήτισε τα βλέμματα του κοινού από την πρώτη στιγμή.

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Σήμερα στα 71 της η Ορνέλα Μούτι παραμένει το ίδιο γοητευτική και οι πιο δύσπιστοι δεν έχουν παρά να δουν τη φωτογραφία που ανέβασε νωρίτερα σήμερα (25/8) η Ιταλίδα σταρ στο προφίλ της στο Instagram.

Σε αυτή βλέπουμε την Ορνέλα Μούτι να χαμογελάει στον φακό με γυαλιστερό κόκκινο κραγιόν στα χείλη της, έντονο μακιγιάζ στα μάτια, το οποίο αναδεικνύει το γαλάζιο χρώμα τους, ενώ τα μακριά μαλλιά της, χτενισμένα σε πιο χαλαρες μπούκλες, πέφτουν στους ώμους της.

Με λίγα λόγια, μια εικόνα χίλιες λέξεις και αν μη τι άλλο, αν είσαι σταρ, φαίνεται, γι' αυτό δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση που τα σχόλια στην ανάρτηση της Ορνέλα Μούτι πλημμύρισαν από emojis καρδιάς, ενώ η ίδια αρκέστηκε να γράψει απλά ένα «καλημέρα» στα ιταλικά.