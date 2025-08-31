Μενού

«Αυλαία» για τις διακοπές: Πλήθη από αδειούχους «πλημμυρίζουν» την Αθήνα

Το τέλος για τις διακοπές σηματοδοτεί η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου.

Επιστροφή των αδειούχων από τις διακοπές
Επιστροφή των αδειούχων από τις διακοπές | Eurokinissi
Το επίσημο τέλος για τις διακοπές και την καλοκαιρινή ραστώνη σηματοδοτούν οι εικόνες από τα λιμάνια της Αττικής, όπου από το πρωί της Κυριακής καταφθάνουν κατά χιλιάδες αδειούχους του Αυγούστου, όπως καταγράφει και το Orange Press Agency.

Στο λιμάνι του Πειραιά, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, σήμερα αναμένονται συνολικά 27 αφίξεις πλοίων. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα άλλα δύο μεγάλα λιμάνια της Αττικής, με τη Ραφήνα να υποδέχεται 13 πλοία και το Λαύριο 11, συμπληρώνοντας το παζλ της μεγάλης επιστροφής. 

Οι δρόμοι γύρω από τα λιμάνια παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση, καθώς οι ταξιδιώτες, φορτωμένοι με βαλίτσες αλλά και... αναμνήσεις, κατευθύνονται προς τα σπίτια τους, κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο των καλοκαιρινών διακοπών του 2025.

 

 

