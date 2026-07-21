Αυτά είναι τα 10 πιο φωτογραφημένα ελληνικά νησιά

Με τα τιρκουάζ νερά, τα λευκά και πέτρινα σπίτια και τους εμβληματικούς μπλε τρούλους, δεν είναι τυχαίο ότι τα ελληνικά νησιά συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο φωτογραφημένα μέρη του κόσμου.

Από την παγκοσμίως διάσημη Μύκονο μέχρι τη μυθική Κρήτη και την αρχοντική Κέρκυρα, δύσκολα θα βρεθεί ταξιδιώτης που δεν θα βγάλει τη φωτογραφική μηχανή ή το κινητό του για να απαθανατίσει τις μαγευτικές εικόνες με φόντο το μπλε του Αιγαίου και του Ιονίου.

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