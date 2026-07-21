Αυτά είναι τα 10 πιο φωτογραφημένα ελληνικά νησιά

Με τα τιρκουάζ νερά, τα λευκά και πέτρινα σπίτια και τους εμβληματικούς μπλε τρούλους, δεν είναι τυχαίο ότι τα ελληνικά νησιά συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο φωτογραφημένα μέρη του κόσμου.
Από την παγκοσμίως διάσημη Μύκονο μέχρι τη μυθική Κρήτη και την αρχοντική Κέρκυρα, δύσκολα θα βρεθεί ταξιδιώτης που δεν θα βγάλει τη φωτογραφική μηχανή ή το κινητό του για να απαθανατίσει τις μαγευτικές εικόνες με φόντο το μπλε του Αιγαίου και του Ιονίου.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Γιατί η Αργεντινή κατάφερε να κάνει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να την αντιπαθήσει
- Red Code για τις φωτιές την Τετάρτη: Σε επιφυλακή Πυροσβεστική και Στρατός για «συνθήκες όπως στο Μάτι»
- Ξέσπασε ο Χρήστος Κούτρας: «Εγώ που τα πληρώνω όλα, είμαι μαλ…; Προφανώς είμαι»
- Όταν ο Αλέξης Σταμάτης μίλησε ανοιχτά για τον αλκοολισμό - «Έπινα δύο με τρία μπουκάλια τη μέρα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.